Autoridades de gira…

Nos cuentan que están de gira Pablo Lemus, Vero Delgadillo y Juan José Frangie… y siempre listos para “posicionar” el turismo jalisciense.

Todos traen su agenda privada, pero según Lemus, llegó a la capital de España para participar en la Feria Internacional de Turismo 2026, con el firme objetivo de llevar el nombre de Jalisco a todos los rincones del mundo. Allá se encontrarán.

Obvio, porque nada dice “promoción turística” como una buena vuelta internacional. Y, por si quedaba alguna duda, nos aseguran que se están preparando “Al Estilo Jalisco” para recibir con los brazos abiertos a miles de turistas que, según las predicciones, de seguro visitarán el Estado este año. Quién sabe, tal vez hasta los convencen de visitar Guadalajara mientras disfrutan de una buena “charreadita” en Madrid.

***

Por cierto, nos dicen que Jalisco tendrá una digna representación en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza. Y no, no es un político local buscando un avión privado para ser parte del “club de élite”. En esta ocasión, será Altagracia Gómez, la empresaria que también coordina el Consejo asesor de empresarios de la Presidencia, quien compartirá su “sabiduría” sobre cómo acceder a nuevas fuentes de crecimiento en Latinoamérica. Junto a ella, estarán figuras como Julio Velarde, gobernador del Banco Central de Perú, y Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Un panel tan variado que seguro va a cambiar el rumbo del Continente, o al menos eso dirán en las redes sociales. ¡Qué tal!

***

Parece que los 12 funcionarios señalados por las irregularidades en el caso del Rancho Izaguirre se han vuelto más difíciles de encontrar que las verdaderas intenciones de la autoridad de aclarar el asunto.

Las dificultades logísticas y el “intenso” trabajo del juez también han ayudado a que el caso se dilate más que una novela de suspenso.

Y para rematar, los 10 detenidos en septiembre de 2024 por las autoridades federales, que claramente tienen un gran futuro en las apelaciones, han decidido desafiar su sentencia de 141 años de prisión. ¿Qué podría pasar? Pues nada, que la sentencia se modifique, se mantenga o se revierta. ¡En resumen, todo mal, como siempre!