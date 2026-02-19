Asuman que siempre hay una cámara

Las críticas, las crisis y los escándalos son inherentes a la política. Así de sencillo y así de claro. Si hay un político que no sea criticado, es muy probable que no sea relevante. Por eso los mensajes y las acciones deben ser debidamente preparados y ejecutados: para que esas críticas no crucen la línea hacia el escándalo o la crisis.

Los políticos actuales deben lidiar con un ingrediente extra con el que no lidiaban las pasadas generaciones: ciudadanos con celular, acceso a internet y redes sociales. Si existe un video o una foto en el que alguien diga o haga algo que contraviene los valores de una sociedad, puede dar por seguro que los ciudadanos se encargarán de hacerlo viral, con todas las críticas y mentadas de madre de por medio. Dicho de otra forma, destrozarán al político en cuestión.

Por eso cuesta trabajo entender, dicho con todo respeto, que haya políticos tan brutos. Pero brutos de verdad. De esos que justifican que el shampoo traiga instrucciones. De esos que uno no se explica de dónde los sacaron. Me remito a dos ejemplos específicos que vimos recientemente.

¿Qué estaba pensando la diputada morenista Yoloczin Domínguez al sacarse el chicle de la boca y pegarlo junto al podio, en plena sesión, con cámaras presentes? ¿En su mente funcionaba la idea? ¿Pensó que el movimiento sería tan rápido que nadie lo captaría? Si ese fue su sentido común para algo tan sencillo y tan grotesco, ¿qué podemos esperar entonces de su actuar público? De hecho fue por esa acción que nos enteramos de su existencia. Muero por ver cuál será su siguiente paso para volver a estar en la conversación.

Y no se me vayan, porque hay otro ejemplo maravilloso: la regidora emecista de Ocotlán Silvia Villarruel. Qué cosa. Asistió a un evento en representación de la alcaldesa y pensó que era una maravillosa idea presentarse CON UN MONO ARAÑA. Así como lo lee. Me encantaría saber cuál fue su razonamiento: “Tengo evento, pues me lo llevo para presumirlo”. No sé, en una de esas que nos cuente. Lo que sí debo reconocer es que al menos tuvo la decencia de dejar el cargo. Lo que sigue es que la autoridad federal investigue por qué tiene a una especie protegida por la ley, porque uno no debería andar con monos araña por la vida como si se tratara de un chihuahua.

Si es usted político, asuma que siempre hay una cámara cerca… y actúe en consecuencia. No vaya a ser que se vuelva viral por las razones equivocadas.

Prioridades

Sinceramente me preocupan más los diputados con antecedentes penales que alguien regalando viajes a Nueva York.

