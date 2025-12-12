ASEJ: Hay tiro

En un documento de 120 páginas, el Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), que preside Neyra Josefa Godoy Rodríguez, presentó ayer al diputado Alberto Alfaro García, presidente de la Comisión legislativa de Vigilancia y Sistema Anticorrupción del Congreso estatal, el Informe con la Opinión Técnica de las personas aspirantes al Cargo de Titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ).

Los dos punteros, empatados con 124.5 puntos, son Jorge Arturo Ventura Alfaro, y el actual auditor que pretende reelegirse otro periodo en el cargo, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez. El que más se les acerca en la evaluación por género, que presentó el CPS, es Gustavo Alfredo González Pacheco, con 111.5 puntos, que está, además, por debajo de la aspirante mejor evaluada, que fue Haime Figueroa Neri, con 117 puntos.

Cubiertos los requisitos de elegibilidad, las y los aspirantes fueron sometidos a cuatro elementos de evaluación por parte de las y los integrantes del CPS y un grupo que denominaron “aliados estratégicos participantes”: 1) Experiencia relacionada con el ejercicio del cargo y disposición de habilidades directivas. 2) Conocimientos técnicos requeridos para el ejercicio óptimo del cargo -para esto fue necesario aplicarles un examen de 40 reactivos con valor de 2.5 puntos cada uno-. 3) Perfil de integridad personal y 4) Diagnóstico y plan de trabajo.

El puntaje de cada aspirante resultó del promedio de estos cuatro aspectos examinados.

De los punteros, ya expuse aquí la semana pasada, mi punto de vista del bajo perfil del trabajo y de los resultados del actual auditor, y sigo pensando que sus posibilidades se fincan en lo cómodo que ha resultado su trabajo de fiscalización para la clase política y gubernamental de Jalisco. Lo que es altamente conveniente para la élite del poder, pero de ninguna manera para la ciudadanía. Una pena que toda su solvencia técnica no haya contribuido para cambiar la ASEJ.

De Ventura, que sacó el mismo puntaje que el actual auditor habrá que destacar que es un abogado egresado de la UdeG, con Maestría en Política y Gestión Pública, por el Iteso, y tiene amplia experiencia en fiscalización. Es un Auditor Certificado en la Norma ISO 37001 en Sistemas de Gestión Antisoborno. Los últimos años ha sido alto funcionario del Inegi, uno de los pocos organismos constitucionales autónomos que han sobrevivido a la 4T, lo que sin duda lo aleja de padrinazgos locales a los que deba responder. Este año fue invitado como Coordinador Administrativo del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, para hacer toda una reingeniería de la dependencia donde se encontraron múltiples derroches.

Ojalá, pues, las y los diputados honren en sus votaciones el trabajo tan meticuloso y profesional del CPS y sus expertos invitados, y ahora sí elijan de entre los mejores perfiles, es decir, entre Ventura que representa la posibilidad de un cambio para relanzar el combate a la corrupción en Jalisco, u Ortiz, que ya vimos que sería la continuidad cómoda que no aporta al escrutinio público.