Animando al Oscar

Hoy llega a los cines “Zootopia 2”. Hace nueve años, la primera cinta representó un éxito mayúsculo para Disney. La pieza no sólo facturó más de 1,000 millones de dólares en boletos vendidos en todo el mundo, también se agenció el Oscar a la Mejor Película Animada. El nuevo filme la tiene difícil, pues se espera que triunfe en taquilla y que, como mínimo, se anote la nominación.

El asunto es que “Zootopia 2” es entretenida y colorida, pero no tiene el brío intachable, la chispa deslumbrante de su predecesora.

Si bien llegará a la carrera por el Premio de la Academia respaldada por la enorme maquinaria de Disney, “Zootopia 2” no debería tenerla fácil. Esto es paradójico porque también se siente (por pura inercia) como si ya tuviera la nominación en la bolsa.

En días recientes, la Academia de Hollywood liberó la lista de películas animadas que buscarán ser nominadas al Oscar: son 35. Así es, treinta se quedarán en el camino. Al menos una decena llega con talante de favorita.

De entrada, hay competencia dentro de casa: “Elio”, de Disney/Pixar, también buscará la candidatura. En gustos se rompen géneros, pero, honestamente y en lo general, a mí me gustó más “Elio” que “Zootopia 2”. “Elio” es una cosa que le da calorcito al corazón. El asunto con “Zootopia 2” es que, divertida como es, también me pareció caótica y desarticulada narrativamente, aunque vaya que explora temas importantísimos: la cinta reflexiona sobre la forma en que todos somos hilos del tejido social; que un mundo donde “no cabemos todos” es un mundo fallido; que la justicia social debería estar al alcance de todos; que las diferencias no nos debilitan, nos fortalecen; que el bienestar debe sentirse comunitariamente, no como un concepto definido por las percepciones de aquellos en el poder.

Por otro lado, este año el anime llega con propuestas sumamente exitosas en taquilla: “Demon Slayer: Castillo Infinito” (quinta película más taquillera del año al momento) es parte de las precandidatas; lo mismo aplica para “Chainsaw Man: El arco de Reze” (una de las 30 cintas más exitosas de 2025). La animación japonesa también tiene a “Scarlet”, de Mamoru Hosoda (“El chico y la bestia”), como otra carta interesante. Sus triunfos no han sido en la taquilla, pero pasó por la Biennale di Venezia, donde recogió el premio Nave d’Argento por sus personajes.

Están también en la lista la poderosísima y aplaudida “Arco”, casi con un pie entre las nominadas, si es que a la Academia no le da alguna clase de ceguera frente al arte animado más contundente; las “KPop Demon Hunters”, que son las incontestables favoritas del gran público; la película más taquillera del año en todo el mundo: “Ne Zha 2”, con una recaudación inalcanzable de 1,900 millones de dólares; la hermosa “Little Amélie”, ganadora del premio del público en Annecy y San Sebastián; también hay piezas pequeñas, excéntricas, muy artesanales e indefinibles como “Olivia y las nubes” y “Endless Cookie”, que tuvieron sólidos circuitos de festivales y pasaron este año por el FICG.

En este momento, y con varios títulos pendientes de ver, pensaría que una terna integrada por “Zootopia 2”, “Elio”, “KPop Demon Hunters”, “Arco” y algún título adicional es posible. “Little Amélie”, “Ne Zha 2” (¿su nacionalidad china le juega en contra?) o hasta “Los tipos malos 2” podrían llenar ese hueco. Pero ¿también es posible una terna sin “Zootopia 2”? El arraigo, poder y tradición de Disney hacen que ese escenario sea casi impensable, incluso si la nueva aventura de la coneja Judy y el zorro Nick no es una cinta magnífica. ¿Tú cómo la ves?