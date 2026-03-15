Analizar “con lupa” lo que dice Trump

De continuar en la misma “frecuencia” de Gobierno, el destino mediato del presidente cubano Miguel Díaz-Canel posiblemente iba a ser el mismo que el de Nicolás Maduro. Sin embargo, viendo la crisis por la que atraviesan y el ejemplo de lo que le sucedió a su vecino, “puso sus barbas a remojar” y decidió abrir la comunicación con Washington antes de que los Marines —grupo de combate élite de las Fuerzas Armadas (aire, mar y tierra, conocido como Navy Seals)— fueran por él.

Díaz-Canel el jueves se dirigió al pueblo cubano para hablar del diálogo con Washington y mencionó que “... estas conversaciones han estado orientadas en buscar soluciones, por la vía del diálogo, a las diferencias bilaterales que tenemos las dos naciones”, aclarando que factores internacionales (?), “han facilitado estos intercambios”.

Más que factores internacionales, es la crisis que se vive en la isla lo que ha presionado al presidente caribeño a “aceptar voluntariamente” el diálogo con Washington y, de paso, no verse reflejado en un capítulo similar al que vivió Maduro y que terminaran sacándolo del Palacio de la Revolución en La Habana. Cuba está colapsada y lo que pretende Donald Trump con sus amenazas, en estos momentos, aparentemente, es la mejor solución para iniciar lo antes posible con una reestructuración que urge y que requerirá de un proceso de muchos meses y posiblemente años. No hay otra salida, hay que tomar decisiones radicales para salvar a los cubanos.

Aunque no nos gusten los modos, métodos o procedimientos de quien despacha desde la Casa Blanca, hay que hacer a un lado a los dictadores, aunque en el trámite de los recursos “se imponga la ley del más fuerte” y se sufran las consecuencias del abusador, pero con la esperanza de tener países en donde sus ciudadanos ya no tengan sobre ellos el yugo dictatorial.

En el caso de México, aunque no hablamos de una dictadura, sí debemos reconocer que las presiones ejercidas desde la Oficina Oval han dado resultados positivos, en el sentido de que, aparentemente, gracias a la intervención indirecta a través del asesoramiento de la inteligencia estadounidense, se han logrado certeros golpes a la delincuencia, y como ejemplos recientes tenemos la localización de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, y esta semana el arresto y extradición de Samuel Ramírez Jr., quien estaba entre los 10 más buscados por el FBI. En ambos casos, el Gobierno mexicano ha aceptado la intervención de la inteligencia y compartido el éxito de las operaciones.

Y a propósito de las presiones desde la Casa Blanca, el viernes pasado el presidente Donald Trump lamentó nuevamente que Claudia Sheinbaum “... haber rechazado mi ayuda. Me ofrecí a acabar con los carteles en México, y por alguna razón ella no quiere hacerlo… debería acabar con los carteles porque, nos guste o no, controlan México”. Este insistente comentario acusatorio habrá que analizarse “con lupa”, para que quede en eso, en un comentario, y que no provoque una “intervención” en otro sentido, como ha sucedido con Venezuela y está pasando en Cuba.

Usted, ¿qué opina?