Alarmante crisis por desaparecidos en México

Apenas el pasado 2 de abril el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) decidió solicitar al Secretario General de las Naciones Unidas remitir urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General de la ONU y ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó en la Ciudad de México el informe “Desaparición de Personas en México” donde establece que “la práctica de desaparición de personas en México genera una grave crisis de derechos humanos”.

No hay organismos internacionales de derechos humanos, tanto de organismos estatales o organizaciones no gubernamentales que denuncian la alarmante crisis por desaparecidos por desaparecidos que tenemos en México. Con datos recogidos para hasta el cierre del informe, a junio de 2025, se contaban más de 128 mil personas desaparecidas y más de 70 mil cuerpos bajo custodia del Estado no identificados, amén de más de más de 4,500 fosas clandestinas, con el hallazgo de más de 6,200 cadáveres y 4,600 restos humanos.

En el caso de la petición del CED para llevar a México ante la Asamblea General de la ONU, puso énfasis en las desapariciones forzadas, lo que desató la molestia del gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ayer la CIDH estableció que si bien “la autoría de las desapariciones corresponde, en gran medida, al crimen organizado”, siguen ocurriendo desapariciones forzadas, es decir, aquellas cometidas por funcionarios estatales. “Se documentan en el informe varios casos en que estas habrían ocurrido en connivencia entre el crimen organizado y autoridades encargadas de tareas de seguridad y de procuración de justicia, así como autoridades políticas”, establece el informe de la Comisión Interamericana.

El reporte, presentado ayer en la Ciudad de México por la vicepresidenta de la CIDH y relatora para México, Andrea Pochak, detalla las características particulares las desapariciones por distintos grupos sociales, destacando las desapariciones de niñas, niños y adolescentes muchas veces asociadas al reclutamiento o involucramiento con el crimen organizado poniendo como ejemplo de ello el hallazgo del rancho Izaguirre, en Teuchitlán Jalisco en marzo de 2025; las de mujeres y personas LGBTIQ+ basadas en su género; y las de personas defensoras y periodistas por las labores que ejercen.

Como cabía esperar, el informe de la CIDH puso énfasis, como han hecho las familias buscadoras y los especialistas, la grave la impunidad que existe para perseguir a quienes cometen desapariciones, lo que se evidencia en la casi nula judicialización de casos y la baja emisión de sentencias, sostiene.

El gobierno mexicano hizo acto de presencia con la participación de dos subsecretarios de Estado. El Subsecretario de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, dijo que la Presidenta instruyó atender la desaparición de personas como una prioridad nacional, en todas las instituciones del Gobierno de México, y sostuvo que “Las reformas, mecanismos y acciones que hoy impulsa el Estado mexicano han sido construidas escuchando las voces de las víctimas y de sus familias, sus experiencias y sus exigencias, señaló.

Pero esta versión la refutó en su misma presencia, Bibiana Mendoza del colectivo Hasta Encontrarte de Guanajuato acusó de que el gobierno ha abandonado a las familias buscadoras. “Guanajuato es el estado número uno en asesinatos de mujeres buscadoras en la actualidad. Mi hermano se indignaría mucho al escuchar la respuesta institucional del Estado mexicano. El Gobierno federal, al menos en Guanajuato, no nos ha abierto las puertas desde 2018, cuando comenzaron las desapariciones masivas, a pesar de que las hemos venido a tocar en múltiples ocasiones. Si no nos mata el crimen organizado, nos mata la depresión, porque en el transcurso de todos estos años se han muerto mis compañeras de diabetes, de depresión; algunas han tenido desprendimiento de retina por llanto prolongado ante la ausencia de las instituciones”, dijo en su intervención.

También cuestionó que el gobierne destine más atención y recursos en prepararse para la Copa Mundial de Futbol que organiza la FIFA que atender a los desaparecidos. “Es vergonzoso escuchar que quieren cooperar con las víctimas cuando se han encargado de tapar las fichas de las personas desaparecidas para recibir un Mundial de Futbol. Es más importante que salga la foto de un futbolista que la de mi hermano Manuel, que tiene ocho años desaparecido. Es indigno cualquier tipo de avance del Estado mexicano que se quiera presumir cuando en más de un sexenio no nos han recibido ni cinco minutos. Su respuesta fue tapar con vallas el Palacio Nacional para que no les estorbemos, pero les vamos a seguir estorbando porque nos faltan 133 mil personas desaparecidas”, dijo la hermana buscadora.

El informe de la CIDH documenta al menos tres etapas de desapariciones en México: durante la Guerra Sucia, las cometidas por el crimen organizado y las que han ocurrido en el contexto de la actual estrategia de seguridad del Estado mexicano, es decir la llamada guerra contra el narcotráfico.

El documento, de 239 páginas termina con un listado de 40 recomendaciones a fin de que el Estado mexicano fortalezca sus políticas de prevención y búsqueda de personas desaparecidas en México. Como señaló el CED en abril y lo acaba de hacer la CIDH ayer, la crisis por desapariciones en México es alarmante y es tiempo de que el Estado mexicano lo asuma para actuar en consecuencia.