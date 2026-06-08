Ahora nos toca estar a la altura

Mucho se ha hablado en los últimos días sobre los proyectos de ampliación, mejora y modernización que permitirán fortalecer todavía más al Estadio Panamericano, hogar de Charros de Jalisco. Sin duda se trata de una magnífica noticia para la organización, para la afición y para el propio desarrollo del beisbol jalisciense. Pero más allá de la obra física, el anuncio invita a una reflexión más profunda sobre el momento que vive nuestro deporte y sobre la responsabilidad que todos compartimos para seguir impulsándolo.

Las generaciones que sostuvieron al beisbol jalisciense durante las décadas de los cincuenta, sesenta, setenta, ochenta e incluso buena parte de los noventa jamás tuvieron la fortuna de contar con una instalación de las características que hoy posee Charros de Jalisco. Aquellos dirigentes, patrocinadores, promotores, peloteros, cronistas y aficionados construyeron tradición prácticamente con lo que tenían a su alcance. Hubo pasión, hubo esfuerzo, hubo visión y hubo amor por el juego, pero no existían las comodidades, la infraestructura, la tecnología ni las posibilidades que hoy ofrece un inmueble moderno como el que desde 2014 alberga al beisbol profesional en Zapopan.

Y aun así cumplieron. Cumplieron quienes sostuvieron al beisbol en épocas difíciles. Cumplieron quienes siguieron asistiendo a los parques de pelota. Cumplieron quienes mantuvieron vivas las ligas infantiles, amateurs y semiprofesionales. Cumplieron quienes continuaron creyendo en el beisbol cuando muchas veces parecía condenado a vivir a la sombra de otros espectáculos deportivos.

Gracias a ellos fue posible llegar hasta aquí. Gracias a quienes encabezaron distintas etapas de Charros y del beisbol profesional jalisciense; a empresarios, dirigentes y promotores que apostaron por este deporte cuando hacerlo no era sencillo; a personajes como José Guillermo Cosío Gaona, Álvaro Lebrija, Adalberto Ortega Solís, Salvador Quirarte y muchos otros que ayudaron a mantener viva la llama del beisbol en Jalisco.

También a quienes desde el ámbito sindical, educativo y social contribuyeron decisivamente a fortalecer este deporte, como Heliodoro Hernández Loza, Raúl Padilla López y Antonio Leaño Álvarez del Castillo.

Asimismo, resulta justo reconocer que diversos gobernantes entendieron en distintos momentos la importancia del beisbol para Jalisco. Ahí aparecen nombres como Guillermo Cosío Vidaurri, Alberto Orozco Romero, Emilio González Márquez, Aristóteles Sandoval, Enrique Alfaro Ramírez y ahora Pablo Lemus Navarro, quienes de una u otra forma contribuyeron a generar condiciones para que el beisbol profesional permaneciera, creciera o encontrara nuevas oportunidades de desarrollo en nuestro estado.

Por ello resulta pertinente reconocer la disposición mostrada por el gobernador Pablo Lemus para respaldar la ampliación y modernización del Estadio Panamericano, así como el compromiso de la actual directiva encabezada por José Luis González Íñigo e Íñigo González Covarrubias para continuar fortaleciendo a una de las organizaciones más sólidas del beisbol mexicano.

Pero también es importante recordar que este proyecto es resultado de una construcción colectiva de varias décadas. El estadio que hoy conocemos y el que habrá de fortalecerse en los próximos años no surgió de un esfuerzo aislado. Es producto del trabajo acumulado de generaciones de aficionados, empresarios, directivos, promotores y autoridades que entendieron que el beisbol forma parte importante de la identidad deportiva de Jalisco.

Sin embargo, quizá el siguiente gran paso ya no esté únicamente en las instalaciones ni en las inversiones. Quizá el desafío más importante sea involucrar todavía más a la afición. Porque afición existe, y mucha. Charros ha construido una base sólida, leal y creciente de seguidores. La Charromanía es una realidad. Pero también es cierto que en algunas plazas históricamente beisboleras la pasión organizada suele ser más visible en las tribunas, en las calles y en la conversación cotidiana. No se trata de competir entre aficiones ni de minimizar lo que se ha logrado en Jalisco, sino de preguntarnos cómo acercar más familias, más jóvenes, más niños, más universidades, más empresas, más comunidades y más peñas al beisbol. Cómo fortalecer todavía más agrupaciones como la Peña Beisbolera de Jalisco Los Peloteros y muchas otras expresiones de apoyo que contribuyen a darle identidad y permanencia a este deporte.