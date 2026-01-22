¿A poco tienen calidad moral?

No se imagina usted mi sorpresa. Leí de reojo que Carlos Lomelí, senador de Morena por Jalisco, pidió una revocación de mandato. Y dije AL FIN. Al fin se dieron cuenta de que el alcalde de Tequila, el morenista Diego Rivera, les resta más de lo que les suma.

Pero no. Resulta que el senador se refería al gobernador Pablo Lemus. Y entonces me pregunté si él, o casi cualquier morenista, tenían la calidad moral para hacer ese tipo de señalamientos. Juzgue usted.

Morena en Jalisco ha demostrado ser mucho de lo que critican a nivel nacional. Un ejemplo es Tequila. Dele una simple búsqueda en Google: Diego Rivera Tequila (si le quita el Tequila, le va a salir un Diego Rivera un tanto más relevante). Ahí se va a encontrar toda una historia que va desde la apropiación del Museo del Tequila para convertirlo en su residencia, señalado incluso Instituto Nacional de Antropología e Historia; también va a poder leer que el presidente municipal tiene señalamientos y denuncias por presuntos casos de violencia política y hasta extorsión a comerciantes.

Si no queda satisfecho, también puede buscar la historia de nepotismo de la alcaldesa Nena Farías. Así lo consignan los medios: a la presidenta municipal morenista le pareció una idea maravillosa emplear a su hijo en la comisaría. Total, ni que la seguridad fuera un tema importante.

¿No tiene suficiente? Busque también el nombre de Nayeli Márquez Meza, regidora morenista de Juanacatlán que fue detenida en El Salto por andar, dicho de manera amable, de pasada de lanza. El mismo personal municipal señaló que la funcionaria intervino en la clausura de un negocio, alegando tener influencias políticas para evitar tal acto. Sí, les quiso aplicar aquella de “¿no sabes quién soy yo?”. Y tan no supieron que terminó trepada en la patrulla.

Y así nos podemos seguir con los ejemplos. Al menos en Jalisco, Morena hace todo lo que critica a nivel nacional.

