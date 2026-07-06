A pesar del júbilo, se acaba la “luna de miel”

A pesar del júbilo que envuelve el estado de ánimo de los mexicanos que se vive desde el inicio del torneo mundialista -11 de junio- y por lo que la selección de futbol en el Mundial ha realizado, la gente no se aísla o se distrae de la realidad por la que atraviesa el país. Una muestra de ello es el resultado del estudio Latam Pulse (sondeo mensual desarrollado por la encuestadora AtlasIntel en coordinación con Bloomberg News, el cual monitorea el panorama político, social y económico en seis países claves de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y México) que muestra que hay preocupación por los elevados niveles de corrupción y la inflación, desplazando por primera vez el problema de la ansiedad provocados por los índices de criminalidad. Y lo que es peor o pésimas noticias para el actual gobierno, es la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum que cayó por debajo del 50 por ciento, según lo publicado el viernes pasado.

Sheinbaum, quien tomó posesión hace 1 año y nueve meses -1 de octubre de 2024-, apenas en el inicio de la pasada primavera -finales de marzo pasado- alcanzó un pico histórico del 79.5 por ciento de aprobación ciudadana, en el estudio en cuestión se revela que en las últimas semanas se desplomó a un 49 por ciento, básicamente por la pérdida del poder adquisitivo y acusando desgaste por los múltiples frentes que se han abierto, como han sido -entre otras cosas- las prolongadas protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la petición de extradición de del gobernador con permiso de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios.

Casi la mitad de los mexicanos, dice el reporte, “... calificó como mala la situación económica de México y una proporción similar describió el mercado laboral como deficiente”, por lo que la valoración del actual gobierno es “... inferior a la de la propia presidenta: solo 39 por ciento calificó su gestión como excelente o buena, otro mínimo histórico para la encuesta. Otro 33 por ciento consideró que el gobierno es malo o muy malo”.

Hoy, de alguna manera los problemas pueden “amortiguarse” con las distracciones de la retahíla de partidos y festejos o celebraciones del Mundial, pero después del 19 de julio regresamos a la cotidianidad de la realidad y entonces sí nos daremos cuenta que la “luna de miel” con la huésped de Palacio Nacional y su movimiento se empieza a terminar, por lo que tendremos que fantasear con otro México.

Usted, ¿qué opina?