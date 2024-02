Guste o no, Xóchitl Gálvez ha venido colocando los temas de la agenda pública en los últimos días, y no sólo eso, ha dado lecciones de cómo salir de una situación de crisis para transitar a una altamente favorable. Sin duda, se trata de algo así como una inteligencia superior que posee y que explota de manera natural gracias a su ingenio y capacidad de comunicar de forma asertiva, como se observó con la polémica generada por la frase que manejó en uno de los discursos que dirigió durante su gira por la Unión Americana, cuando pidió al presidente Joe Biden “predicar con el ejemplo” y pronunció la frase en inglés “you have to walk the talk”.

De entrada, hay que recordar que si Xóchitl Gálvez es hoy la candidata de la oposición a la Presidencia de la República es en gran medida, si no es que fundamentalmente, al hecho de haber ido a tocarle la puerta de Palacio Nacional al Presidente Andrés Manuel López Obrador después de que éste le negó el derecho de réplica que le había concedido un juez luego de que el Mandatario nacional tergiversó la postura de la senadora respecto a la entrega de programas sociales. Xóchitl acudió a la justicia y ésta resolvió de manera favorable, pero el Presidente le negó el acceso a la conferencia Mañanera, espacio en el que de acuerdo con la autoridad debía proceder la réplica.

Entonces, como se recordará, Xóchitl se adueñó del “momentum”; le arrebató el micrófono y la narrativa al Presidente y su imagen tocando la puerta apareció en todos los medios y le abrió la posibilidad de la candidatura presidencial de oposición.

Ahora bien, en días pasados se lanzó una campaña, no podemos afirmar que pagada porque no tenemos elementos, pero hay una presunción que al menos fue influenciada de las más altas esferas del poder, que arropa al partido del Gobierno y a toda su estructura, su maquinaria, para buscar hacer escarnio y tratar de orientar como resultado negativo y como única nota de la gira que realizó Xóchitl Gálvez al vecino país del norte, su supuesta mala pronunciación de una frase en inglés.

Como ya señalaba al inicio, en un muy sólido discurso en el Wilson Center, Xóchitl utilizó la frase en inglés “you have to walk the talk” para solicitar al inquilino de la Casa Blanca que predique con el ejemplo, un modismo que no toda la gente entiende y por el cual fue duramente criticada.

Particularmente, habrá que hacer mención que Xóchitl tiene dificultad para pronunciar ciertas letras aún en español, por lo que en todo caso, sería más motivo de admiración y reconocimiento que aún con esa supuesta limitante se atreva a hablar un idioma diferente al suyo, pero no, del presunto desliz en cuanto a su forma de hablar y pronunciar el idioma inglés se hizo un vulgar intento de ridiculizarla.

Pero la agudeza y chispa de Xóchitl quedó una vez más de manifiesto a partir de un video en el que demuestra que está bien dicho y que lo mismo que ella dijo y cómo lo dijo lo pronuncian personajes de distintos ámbitos y niveles socioculturales del país vecino del norte.

Es decir, es correcta la frase y la pronunciación, obviamente el acento cada persona lo tiene como lo puede tener según su origen y su forma de hablar, ya que ni siquiera todos los que viven al otro lado de la frontera pueden hacerlo de determinada forma, ni figurar con un acento británico o que esconda su origen siendo provenientes de las más distintas culturas y naciones que se han asentado, aunque sea con ancestros o directamente en esas regiones y estados vecinos.

Pero aquí el tema es muy claro, como lo demuestra Xóchitl en su video, se trata de una frase que no se debe tratar de traducir literalmente, es una frase coloquial, moderna, que quizás no está al alcance del resto de la gente que no la conoce, es decir, a lo mejor se burlan de ella porque pronunció ‘wok’ y se puede pensar que se refería a work, de trabajar, o una palabra distinta, pero no, lo que dijo la señora Gálvez es, “you have to walk the talk”, es decir, caminar, andar, lo ha hablado, quiere decir, como en los vídeos se dice claramente, que se tiene que hacer lo que se dice, se tiene que caminar lo que se expresa, se tiene que poner el ejemplo después de predicar, como lo quieran señalar, es un modismo que quizás otros no los conozcan, entre ellos muchos integrantes de la Cuarta Transformación y reporteros y periodistas aliados.

Y lo que no ha dejado de llamar la atención es la intromisión en el tema del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no sólo abordó el tema en su conferencia mañanera, sino que igualmente lanzó comentarios burlones. De hecho, con su característica risa diabólica, propuso un debate en inglés entre las candidatas a la Presidencia de la República; la propia Xóchitl Gálvez y su “corcholata”, Claudia Sheinbaum, quien tiene buen dominio del idioma inglés.

Pero la respuesta de Xóchitl a la burla de AMLO no tardó en llegar, y nuevamente haciendo gala de su sagacidad, gracia y viveza, le dio una respuesta que dejó callado al presidente propinándole tremenda cachetada con guante blanco.

Durante su ‘Mañanera de la verdad’ del jueves, Gálvez Ruiz se pronunció en torno a la petición sarcástica de López Obrador para que las aspirantes presidenciales realicen un debate en inglés y reviró:

“Como el candidato es el Presidente, me encantaría tener un debate con él en inglés, y con la ‘corcholata’ (Claudia Sheinbaum) quizás podamos debatir de la caída de la Línea 12 del Metro, un debate entre ingenieras y analizar a fondo el informe de la consultora DNV, la famosa consultora que ocultó el informe por más de medio año, donde se analizan la causa raíz de por qué se cayó la Línea 12 del Metro. Creo que ese debate quedó pendiente, simplemente lo bateó”, señaló.

Así pues, una vez más Xóchitl Gálvez logró darle la vuelta a una situación de crisis y a final de cuentas fue ella quien no sólo logró ridiculizar al presidente quien no habla inglés “ni en defensa propia”, como dicen algunos, y de paso le puso un reto a Claudia Sheinbaum imposible de cumplir porque la candidata de Morena nunca aceptará debatir el desplome de la Línea 12 en que murieron 26 personas a causa de la falta de mantenimiento siendo ella la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

