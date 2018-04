Yolanda Ramírez Michel

“EL MANIFIESTO LUMINISTA”

—Yolanda, me enteré que presentarás, hoy viernes, un libro, cuéntanos, ¿qué tienes esta vez para nosotros?

—Querida Maya, traigo para los lectores el “MANIFIESTO LUMINISTA”, es una apuesta por compartir algo de luz en medio de la turbulenta situación que vivimos, es como darle agua al que anda sediento en el desierto. Las noticias abundan en tragedias, en cada conversación salen siempre a relucir los horrores mundiales, y del país. Y no contentos con padecerlo, lo multiplicamos sin aportar nada. La denuncia es necesaria, pero no el cansino repetir del mal que no encuentra salida. ¿Te das cuenta que repetimos una y otra vez una historia macabra sin final feliz ni posible redención?

—Y, dime, ¿en qué consiste este manifiesto, es poesía, es novela…?

—No, no es un libro con poemas, ni una novela, es un ensayo, son capítulos donde toco temas vitales, aunque lleno de metáforas y alegorías, eso lo hace muy cercano a la poesía. Fue publicado desde el año pasado (2017), pero estuve esperando pacientemente un momento especial para su presentación.

—Ya dijimos cuando lo presentarán, ¿quieres agregar más?

—En El MAZ a las 19:00 horas los espero a todos. Pero no es una presentación como tal… la intención del presentarlo en el MAZ es porque hemos preparado una sencilla puesta en escena de lo que intentamos expresar con el “MANIFIESTO LUMINISTA”. Será una velada dedicada a las posibilidades de sembrar luz en nuestra sociedad, sembrar nuestros pequeños dones en la parcela social. No todo el mundo puede hacer grandes cosas, y por eso es que casi nadie se lanza a la aventura… pero sí puede que todos puedan realizar pequeños cambios diarios que vayan transformando nuestro espacio vital. El Manifiesto Luminista es mi granito de arena a esta playa de lo posible, y quiero compartirlo. Quiero que los demás sepan que se puede construir un gran cambio si comenzamos con pequeños pasos posibles en cada hogar. Estamos siempre atentos a criticar lo que otros hacen, pero la verdadera revolución es interior, de ahí parte el gran cambio. No digo nada nuevo, me sumo a una Buena Nueva que lleva mucho tiempo dándonos la pauta para construir una mejor realidad.

Además, el día 13 de abril SALTO MORTAL —donde se han publicado algunos de mis libros— cumple cinco años de vida, es una fecha muy especial para mí, porque he estado muy cercana de este proyecto y este proyecto ha estado siempre muy cerca de mí. Me alegra que el “Manifiesto Luminista” se presente en ese día especial. Me gustaría compartir un fragmento por este medio, para que se animen a leerlo. El 13 de abril habrá muchas sorpresas para quienes nos acompañen, habrá regalos, la editorial siempre ha sido generosa con sus lectores, espero que nos acompañen, me daría mucho gusto verlos y darles un abrazo contento.

—Adelante, Yolanda, que venga el fragmento del libro para compartirlo con nuestros seguidores. Fragmento del “Manifiesto Luminista”:

—“Hay que ser muy precavidos… los niños, que nos escuchan, están atentos, oyen todo lo que decimos; queremos alimentar su alma con el prodigio, la magia verdadera, la de los cambios interiores, cambios que operan la transformación del hombre. Los niños, los nuevos pájaros, montón de chiquillos voladores, ¡que no caigan a pedradas de negativismo, de palabras sucias, palabras que insisten en sacar del fango sólo una mano manchada de lodo, sin la perla…!

Luminismo, una puerta de tuerca al dolor, a todo el horror del mundo. Y, si alguien nos dice que no va a desaparecer lo malo… ¡Al menos no le daremos la gloria de superar lo bello!

Ahora que, si tenemos por urgente que nuestra voz llore o lamente algún triunfo e los perversos, intentaremos usar el lenguaje que construya, proponga y devuelva la utopía; y alzaremos nuestra voz como ensalmo de chamán, convocando al tiempo de la reparación, para que no haya cruz que no traiga una flor magnifica donde antes sólo se miró la sangre”

Hasta en la noche, y, éxito, querida maestra, Maya.