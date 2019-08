Yo tengo otro spot

Ayer a mediodía comenzó el bombardeo. Los spots del presidente López Obrador a propósito de su Primer Informe de Gobierno.

Para estrenar la spotiza, en redes sociales el presidente escogió el spot económico. Posteó: “Hoy inicia la campaña de difusión que, de conformidad con la ley, se puede llevar a cabo para informar a los mexicanos sobre las acciones del gobierno federal. En 30 segundos resumo lo económico”.

Y viene el spot. De traje y corbata, en los pasillos de Palacio Nacional, habla más rápido que nunca: “No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. No han aumentado los impuestos, no ha aumentado el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. No ha aumentado la deuda pública. Lo que aumentó fue el salario mínimo: 16%, como no había sucedido en 36 años. Ahora se está entregando más apoyo a la gente humilde, a la gente pobre. Los compromisos se cumplen”.

Propongo otro spot. En 30 segundos resumo lo económico:

“No es para presumir: la economía está estancada. En el segundo trimestre el crecimiento fue de CERO por ciento. CERO. No han aumentado los empleos, no ha aumentado la inversión, la actividad industrial ni el consumo. Lo que sí aumentó fue el desempleo: en este sexenio se han perdido 70 mil empleos, algo que no había sucedido hace 10 años. Y a la gente humilde se le quitó lo poco que le daban los gobiernos anteriores y llevan meses sin recibir lo que les prometieron los nuevos. Por algo renunció el secretario de Hacienda”.

Él tiene otros spots. En ellos, presume que ha subido el salario, pero el consumo está estancado. Suena raro.

También suena raro que siga presumiendo el éxito de la estrategia contra el huachicol, cuando las cifras de Pemex no reflejan un aumento en las ventas: entonces, ¿dónde está el combustible que supuestamente ya no se roban?

Sigue diciendo de los sueldos de 700 mil pesos mensuales: no se ha encontrado ni uno así.

Enarbola como logro que ya no hay avión presidencial. Pero éste sigue arrumbado, perdiendo valor cada minuto porque nadie lo compra. Y déjese que no hay avión: a este paso no va a haber aeropuerto.

Y festeja que ya no haya atención médica privada para los funcionarios, cuando lo que ha hecho crisis en esta administración es que no hay atención médica para los mexicanos más pobres: los recortes los han dejado sin medicinas ni doctores.

Al Primer Informe, el presidente llega como campeón de los símbolos y la parafernalia, rey de las cortinas de humo y las frases pegajosas. Si dicen que al pueblo hay que darle pan y circo, la parte del circo está atendida. Pero de pan cada vez hay menos.

Para ser un presidente que habla de todo, que en sus conferencias de prensa ofrece desde recetas de cocina hasta reacciones a la supuesta resurrección de Juan Gabriel, sorprende que se le vea tan calladito frente al atropello de su amigo Jaime Bonilla en Baja California.

