Yo también quiero ser candidato

“Vamos todos a hacer historia, estamos todos haciendo historia”, dijo el presidente y vaya que hizo historia. En la mañanera mostró -ojo, en papel membretado del Gobierno de México- la lista de los 42 -luego agregaría uno más- de los “integrantes del bloque conservador” -la oposición-, según dijo, que podrían buscar la presidencia en 2024.

Inédito, que el mandatario no solo destape a sus ‘corcholatas’ de Morena -como sucedió el año pasado-, si no que ahora ‘les haga el favor a la oposición’ de hacer una síntesis con quienes de una manera u otra han expresado la intención de buscar la nominación.

Más que una intención de “hacer historia”, como dijera el inquilino de Palacio, la ocurrencia parece ‘chunga’, con tal de distraer la atención y que el enfoque de las prioridades del país -que son muchas y con futuro no muy prometedor- se ‘esfume’ de nuestro presente y nos dediquemos a comentar las ‘alucinaciones’ del presidente.

En la lista divulgada por López Obrador aparecen -por supuesto- los nombres de aquellos políticos que por su trayectoria pudieran encajar en el perfil de los partidos o de una probable coalición. Sin embargo, también incluye nombres como Chumel Torres, Denise Dresser y Carlos Loret de Mola, quienes nunca han expresado intención de buscar la candidatura, pero sí en cambio han sido de sus más agudos críticos -no solo de esta administración- sobre las formas como se maneja y el destino a donde se dirige el país.

Dedicarle tiempo tan importante para hablar de la oposición -no a manera de crítica- sino en forma de burla, queriendo dejar la impresión de que son muchos nombres y ‘de todos no se hace uno’, además de mostrarlo como un documento oficial con el sello del gobierno, parece un despropósito y una manera feaciente de que su investidura y responsabilidad no la toma con la seriedad con la que debería.

Y si ese es el tenor, si como presidente esa es la imagen que proyecta, entonces cualquiera puede aspirar a llegar a Palacio Nacional. Es por ello que quiero dejar constancia que… Yo también quiero ser candidato. Que me agregue a la lista, y entonces ya seremos 44. Porque, pensándolo bien, pararse dos horas en la mañana a decir muchas palabras y poco contenido; culpar al pasado de lo que no se ha corregido en cuatro años; desmentir con ‘yo tengo otros datos’ cuando me demuestran con evidencias la realidad; repartir ‘abrazos y no balazos’ para justificar la ola de violencia en el país; dividir a los sectores productivos de la nación en lugar de sumar para sacar ventaja, además de mentir y prometer cosas que nunca se van a cumplir, eso yo también lo puedo hacer.

Ah…!, y prometo que para los eventos en público, yo si me voy a bolear los zapatos, no voy a usar pantalones que me quedan guangos, me voy a arreglar bien el cuello de la camisa y cuando vaya a la oficina Oval de la Casa Blanca o esté en el desfile militar, me voy a sentar correctamente y no de manera ‘guandaja’. Por eso, yo también quiero ser candidato. ¿Usted, qué opina?

daniel.rodriguez@dbhub.net