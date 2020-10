Ya volví de donde no andé

Aludo al viejo cuento de cuando alguien explicaba que, gracias a Jesús de Nazaret, “Lázaro se levantó y andó”. “¡Anduvo, menso!”, corrigió enfático su interlocutor y el susodicho especificó de inmediato: “anduvo menso un rato, pero luego se compuso…” yo, en cambio, parece que sigo igual.

Hace un año pedí licencia al patrón para hacer tres viajes que supuse importantes: a unas poblaciones de Francia relacionadas con la diplomacia mexicana antifascista de 1939 a 1942 -tan diferente de la que se esgrimió entre 2000 y 2016-. Luego haría un par de incursiones en pos de semejanzas sudamericanas con nuestro país.

Logré lo primero y me emocioné mucho ante edificios que fueron sede de grandes hazañas de la diplomacia emanada de la Revolución. Lo segundo fue substituido por un encierro que no termina. En consecuencia, en vez de viajar me desquité con un trabajo febril que ha dado lugar a muchas cuartillas, diversos artículos y un par de libros… Si la pandemia no termina pronto, me voy a quedar sin qué decir…

Aquí estoy de nuevo en esta fecha que tiene tantos significados. Un día como ayer (2017) me tocó ser testigo en Cataluña de la salvaje represión policiaca a una multitud que quería votar. No consiguieron evitarlo, pues más de dos millones lo hicieron a favor de su independencia y, además, quedó bien exhibido el fascismo de que están hechos los gobernantes españoles. Asimismo, ayer se cumplió el primer año de la muerte de mi querido maestro y amigo Miguel León-Portilla, uno de los mayores historiadores mexicanos.

Hoy hace 52 años (un siglo mexica) también pude haber sido víctima de la violencia oficial gracias a Díaz Ordaz, un presidente con mérito para serlo de España.

Por fortuna hay otro dos de octubre que la mayoría de los mexicanos ignora. Gracias a la defensa heroica de Mulegé que hicieron exclusivamente sus hombres y mujeres, frente a los marineros norteamericanos de la fragata Cyanne, todo el enorme, riquísimo y bellísimo Golfo de California pertenece íntegramente a nuestro país. Poca cosa…

A su vez, mi regreso a las páginas de El Informador me recibió con la noticia de que el Sistema de Administración Tributaria, funcionando esta vez como es debido, ha logrado recuperar hasta la fecha 225,000,000,000 de pesos que con contubernios del más alto nivel y trapacerías de todo tipo habían escamoteado al fisco mexicano ciudadanos que seguramente se dan fuertes golpes de pecho y viven haciendo alardes de decencia.

Por otro lado, y eso sí es grave, el futbol jalisciense, que ha caído en las peores manos, sigue sin levantar cabeza. Además ¡ya tenemos Tren Ligero! aunque funcione mal y haya creado un relajo en el transporte colectivo que está relacionado con el que, de momento, trae locos y gastando mucho más a miles y miles de usuarios.

Finalmente, quiero decir que estoy muy contento de estar aquí.