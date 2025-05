Ya tiene 9 años con la misma cantaleta

La propuesta o amenaza no es nueva. El gravar con un 5 por ciento las remesas que son enviadas al exterior desde Estados Unidos tiene su origen desde la primera campaña presidencial de Donald Trump en el 2016, bajo el argumento que con esa medida México estaría pagando el muro fronterizo. Un año después —2017— el legislador republicano Mike Rogers propuso un cobro del 2 por ciento a esas transferencias, moción que fue apoyada y “mejorada” por otro congresista, James David Vance —hoy vicepresidente del país vecino—, quien elevaba el impuesto al 10 por ciento y multas de hasta 500 mil dólares, incluso prisión, para quien evadiera el sistema.

A principios de enero, antes de tomar posesión, Trump hablaba de tasar las remesas desde un 2 por ciento y, en casos extremos, hasta en un 50 por ciento, en un afán por desmotivar a quienes trabajan ilegalmente en Estados Unidos y envían gran parte de su dineros sus países de origen. Esta semana surgió nuevamente el tema en Washington, donde se habla de un “moderado” 5 por ciento, que sería desastroso para México y los países que integran Centroamérica, que es a donde llegan la mayoría de los envíos monetarios.

Para México, que el año pasado recibió remesas —principal ingreso del Gobierno— por 64 mil 725 millones de dólares, dejaría de recibir poco más de tres mil 500 millones de dólares —tomando en cuenta el incremento que se espera—, mientras que Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua, que en conjunto captaron 42 mil 689 millones de dólares, no recibirían un promedio de dos mil 200 millones de dólares. Un total de cinco mil 700 millones de dólares en recaudación de impuestos que se quedarían en las arcas del gobierno estadounidense, como un recurso de presión de la Casa Blanca para intentar deshacerse de los migrantes sin documentos.

Como se estableció el martes desde el Senado mexicano, la aplicación de un 5 por ciento a los envíos de dinero al exterior “supondría una injusta doble tributación… considerándola arbitraria e injusta” y haciendo un llamado a “reconsiderar reflexivamente esta propuesta, que dañaría la economía de ambas naciones”, mientras que la Presidenta Claudia Sheinbaum ayer se mostró contrariada con la propuesta, al decir: “Todos los mexicanos que viven en Estados Unidos pagan impuestos, tengan documentos o no tengan, todos pagan impuestos… No, no estamos de acuerdo en esta injusticia, que es discriminatoria”.

Para Julio Sevilla, profesor de la Universidad de Georgia, es “poco probable” que se apruebe una iniciativa de esta naturaleza, que “tendría consecuencias graves” para los países al Sur de la frontera estadounidense en caso de que Trump lograra salirse con el ilegal e inconsciente capricho que desde hace nueve años viene usando como cantaleta y recurso de amenaza para lograr sus objetivos en contra de los migrantes.

