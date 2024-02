Ya “no ve lo duro, sino lo tupido”

Agobiado por las “insinuaciones” -investigación sobre supuesto apoyo de grupos criminales a la campaña presidencial del 2018- de la semana pasada por parte de The New York Times que lo hicieron explotar con la ya célebre frase de que “Por encima de esa ley está la autoridad moral, la autoridad política” de su figura y acusar “de hacer hacer un periodismo faccioso” a Univision, The New York Times, Washington Post, Financial Times y el Wall Street Journal, López Obrador recibió el domingo otro “reconocimiento” de la prensa estadounidense. El diario de mayor circulación del país vecino, The Wall Street Journal, exhibe al inquilino de Palacio al publicar un artículo bajo el título: “La política criminal de México de “abrazos, no balazos” propaga dolor, asesinato y extorsión”.

El diario asegura que “Los carteles de la droga tienen más ciudades y familias bajo su control bajo una política presidencial destinada a sofocar la violencia de las pandillas al enfatizar la ayuda pública sobre la vigilancia”. Y asevera que “Las bandas criminales detrás de la epidemia de drogas en Estados Unidos están experimentando un crecimiento acelerado, ejerciendo mayor control sobre más territorios en México, donde en gran medida tienen libertad para asesinar a sus rivales, castrar a la policía, confiscar propiedades y obligar a los municipios a otorgarles contratos públicos”. Y es tajante al afirmar que “Las pandillas afiliadas a los dos carteles de la droga más grandes de México, que luchan a muerte por la participación de mercado, han aumentado en número e influencia desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo en 2018”.

La “relación” entre The Wall Street Journal y López Obrador ha sido tormentosa desde hace muchos años, con una serie de señalamientos a irregularidades durante su vida política y en la actual administración. Hay que recordar que en septiembre 29 de 2016 AMLO amenazó con demandar judicialmente a la publicación por presuntas calumnias -“y que favoreció a las mafias del poder”, dijo entonces Andrés Manuel- al publicar un reportaje donde hacía referencia a la omisión del líder de Morena de no incluir varias propiedades en su declaraciones de interés, fiscal y patrimonial, sin que el asunto haya trasendido más allá de la intención, ya que la demanda fue presentada en el Juzgado 73 de lo Civil 119 ordinario del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, donde quedó archivada como testimonio de la “bravuconada”.

Ayer, desde el púlpito de la mañanera López Obrador siguió con su “pleito” en contra de los medios y redes sociales que le “disparan” de todos los lados -como despedida en sus últimos días en el poder antes de que se vaya a su rancho (La Ching... ), cuando al criticar la decisión de Youtube de quitar su conferencia matutina del jueves pasado cuando hizo público el teléfono de la reportera de The New York Times, dijo que “la estatua de la Libertad de Estados Unidos se ha vuelto un símbolo de vacío”. Vacío y solo es como se está quedando el inquilino de Palacio, que ya “no ve lo duro, sino lo tupido”.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

daniel.rodriguez@dbhuib.net