¿Ya estás reflexionando, Andrés Manuel?

Ya ha pasado un buen tiempo en donde la multitud de pláticas mañaneras llenas de ocurrencias te debe haber dado espacio suficiente para reflexionar de todo lo que declaras un día y al día siguiente es diferente y sigues como dice el dicho: “Este macho es mi mula y no me bajo”.

De la infinidad de promesas que has hecho, algunas acertadas y otras decisiones totalmente equivocadas, como el haber mandado ya al Congreso una iniciativa para anular el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa (Inifed), antes Capfce fundado en 1944; hasta la fecha no ha habido nunca ningún accidente en las escuelas y ha funcionado bien ¡y ahora se te ocurre que los padres de familia construyan las escuelas!, ¿por qué no le das dos pensaditas y mueves un poquito más tu cerebro antes de tomar esas decisiones totalmente ilógicas?

Asimismo, la cancelación de las miles de guarderías infantiles que sirven para dejar tiempo para que las mamás trabajen y así puedan ayudar y mantener a su familia, ¿de dónde se te ocurren tantas banalidades? Eso va a impedir que las mamás puedan trabajar eficientemente como lo hacen actualmente.

También comentaste que el pueblo va a hacer los caminos en Oaxaca en lugar de las constructoras y que sería posible ya que sus antepasados ¡hicieron las pirámides!

Y recordemos de nuevo, aunque te lo he mencionado muchas veces, los grandes caprichos que se convierten en errores, como la cancelación del Aeropuerto de Texcoco que va a costar miles de millones de dólares y la comunicación entre el aeropuerto actual y el que se supone que se va a construir en Santa Lucía, que ojalá algo suceda y no se pueda hacer, porque hay infinidad de obstáculos y cosas negativas para hacerlo ahí. Pídele a Santa Lucía que es la patrona de los ojos, que te ayude a abrir los ojos y la mente y reflexiona en todas las dificultades y problemas que sucederían al construir ese aeropuerto, todo lo que tienes que derruir, cambiar familias de militares y, sobre todo, vuelvo a repetir, la distancia de 55 km entre el aeropuerto actual y Santa Lucía. Imagínate un turista que tiene que cambiar de avión y transportarse 55 km con todo y sus maletas, ¿de dónde se te ha ocurrido todo eso?

Luego arbitrariamente te pones a criticar a diferentes dirigentes de universidades, como la UdeG, que no tienes la menor idea de lo que ha crecido y ha mejorado y la transformación realizada desde hace 29 años con los Campus de la UdeG en las principales poblaciones de Jalisco, así como la promoción cultural que se ha hecho, resaltando la Feria Internacional del Libro que es la número uno del mundo de habla hispana y otra que está en Estados Unidos, además del Festival Internacional de Cine, ¿cuál es el objeto de esas absurdas críticas negativas?

Otro tema muy importante: cuando hace poco estuvimos contigo un grupo de empresarios de Jalisco en Palacio Nacional, se tocó el tema de la Presa El Zapotillo y tú claramente dijiste: “Sí, hay que hacerla”. Estuviste en esa reunión muy positivo y visionario que hasta me caíste bien, mencionando la armonía y el trabajo en conjunto que tienes con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunciaste la continuación de la reunión, que se suspendió por falta de tiempo para hacerla en Guadalajara. Viniste a Guadalajara y pediste que estuviera el gobernador y luego a la hora que se mencionó de nuevo la firma del acuerdo entre el Gobierno de Guanajuato y el Gobierno de Jalisco para la distribución del agua del Río Verde y la necesidad de reiniciar la construcción de El Zapotillo, tú extrañamente dijiste: “Sí, es muy positivo, pero hay que preguntarles a las personas de la zona”. Eso es totalmente absurdo, es fácil reubicar 50 casas de Temacapulín, ya se había iniciado el proyecto y no se siguió porque se terminó el sexenio.

Por favor, te vuelvo a pedir: analiza y acepta la gran necesidad que existe de contar con la Presa El Zapotillo.

Tú puedes ser muy buen Presidente, pero reflexiona un poquito más antes de tomar las decisiones, que muchas son erróneas.

Te mando un abrazo.