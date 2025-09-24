Ya empezó a sacar la retórica y las fantasías

En su conferencia de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum tocaba el tema de los menos favorecidos dentro de la sociedad mexicana y hacía referencia nuevamente a que “... estamos en el nivel más bajo de pobreza”, y lo complemento con un comentario irrealista, al señalar que “Es muy fuerte el movimiento de transformación y eso es lo que llama la atención EN EL MUNDO ENTERO. EL MUNDO ENTERO VE LOS OJOS DE MÉXICO, por la transformación que está ocurriendo y por el apoyo popular del gobierno”. Y uno se pregunta, ¿de dónde saca que “el mundo entero” tiene los ojos puestos en México por ese motivo?

Tan bien que iba la presidenta Sheinbaum en algunos posicionamientos que le estaba valiendo el reconocimiento por su entereza y sensatez, pero que de pronto empezó a sacar de la chistera las fantasías -como ocurría en el pasado- y un repertorio de retórica, como ha sucedido en los últimos días durante sus giras por el interior de la República.

El sábado en Campeche, se fue contra de “Nuestros adversarios políticos, lo que no quieren la transformación, un empresario que no quiere pagar impuestos -haciendo clara referencia a Ricardo Salinas Pliego- y unos cuantos otros partidos políticos que no quieren perder sus privilegios, que todavía ansían regresar por sus privilegios, nos critican, nos calumnian, dicen montón de cosas todos los días. ¿Y qué creen? No pasa nada”.

El mismo sábado, pero en Tabasco, habló de los enemigos políticos de la Cuarta Transformación. “Hay muchas y muchos que a través de muchas formas quieren que nuestro movimiento fracase, pero jamás va a fracasar… Quiero decirles que me siento muy contenta, muy satisfecha de este año de gobierno”.

El domingo en Cancún, Quintana Roo, dijo que “Somos, y eso le duele al conservadurismo, pero es la verdad, EL PAÍS MÁS DEMOCRÁTICO DE TODO EL PLANETA”, e hizo referencia los programas sociales, ocasión que aprovechó para hacer un reconocimiento al expresidente López Obrador, cuando dijo “Desde aquí le enviamos un cariñoso saludo y aplauso siempre”, recordando además que en México “no soportan muchos que les haya quitado sus privilegios”.

Los “extraños” saludos, fantasías y la retórica tiene un sentido, para distraer la atención a los gravísimos temas de corrupción en una de las instituciones más importante en México -como es la Marina-, los señalamientos que apuntan a “distinguido” integrante del partido en puesto clave en el Senado -Adán Augusto López Hernández- y las profundas divisiones que amenazan con “desmoronar” al partido oficialista. Y eso, si es de “llamar la atención en el mundo entero”.

Usted, ¿qué opina?