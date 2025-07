Y sigue la llama ardiendo

Pues en vez de calmarse, el señor presidente norteamericano parece agarrar vuelo con lo que sea, y ahorita le gustó lo que hagan los famosos BRICS y, desde luego, nosotros como gente que nos gusta levantar el avispero, pues vamos a apoyar a estos últimos, aunque no nos sirva, y les regalamos petróleo a nuestros hermanos cubanos que, a su vez, nos prestan a sus famosos médicos, en lugar de hacer lo adecuado, que sería que nos regalaran puros.

Desde luego, ya empezó con Brasil y va a ir siguiendo con los otros, y Claudita, como diario, en calma y serena. No suena como que vamos muy bien. Entonces, el 1.º de agosto se espera el desastre mundial con los famosos aranceles, que pintan como las aguas: de la fregada; como si no tuviéramos bastante con el aguadal que nos ha caído. Claudita va a ayudar a Texas y ya hay quien la candidatea para gobernadora de ese estado, solo que tiene el problema de que, según algunos, hay una lista que tienen los güeros, que lo más amable que dicen que tienen es quitar la visa, pero de ahí a la hecatombe, todo depende de quién esté exagerando.

Y ahora cada presidente -y Claudita está incluida- dice alguna barbaridad en declaraciones públicas, y nuestra presidenta, que es linda, también. Y así, sobre Dos Bocas, que según los enemigos del sistema es un fracaso, pues ella dice que qué esperanzas que sea fracaso, que no nada más no es fracaso, sino que refina 200 millones de barriles diarios, lo cual es poquito exagerado, ya que esa es la producción mundial de refinados. Pero, al fin, es plática.

No sabemos cómo va a ser el asunto de tres bancos o instituciones que fueron intervenidas de alguna forma por los gabachos y, pa’ nosotros que todo es perverso, pues vemos que la presidenta dijo que no pasaba nada, pero los intervinieron.

Otro problema que aparece es que en el SIAPA -que los malosos dicen que es una oficina para cuates del gobernador en turno- corrieron a una asesora que no es totalmente popular entre los medios, y dicen que la va a juzgar el becario de anticorrupción. Pero coincide con el hecho de que, al salir la famosa asesora, han empezado a aparecer unos hoyazos en los que han caído camiones enteros y tráileres, y se pregunta aquel que no sabe si no tendrá que ver que esos hoyos no aparecían por la exitosa labor de la asesora. Yo, ni quito ni pongo rey, simplemente consigno que es curioso que eso suceda. En cuanto las aguas caen, como decía el padre Díaz, los ríos de Jalisco están en el cielo, y sí es cierto.

Les recomiendo a mis lectores que vayan a comprar mi libro Gente paisajosa, editado por Tedium Vitae, lugar donde recomiendo que lo compre (avenida Hidalgo 1769, colonia Ladrón de Guevara), porque en las librerías hay muy pocos, o en Amazon Kindle.

@enrigue_zuloaga