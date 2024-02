¡Y no estamos en campañas!

En marzo iniciarán las campañas con miras al 2 de junio, pero desde el fin de semana pasado se desató una “guerra” de declaraciones en todos los ámbitos. Y en las redes sociales se repartieron las críticas.

Destacó la carrilla contra Xóchitl Gálvez por su discurso en “inglés” durante su gira por Estados Unidos. Quería enviarle un mensaje a Joe Biden: “You have to walk the talk” -que predique con el ejemplo, pues-. Pero se entendió algo así como: “Yujab tu wok da tok”.

Luego continuó la crítica en las redes contra Jorge Álvarez Máynez por burlarse del INE y del priista Manlio Fabio Beltrones, en un ambiente futbolero y al calor de las bebidas embriagantes, mientras éste le respondió que tuviera cuidado con el consumo de alcohol y drogas. ¿Alguien le entra al antidoping?



* * *



Aquí en Jalisco no se quedaron atrás. La declaración de Claudia Sheinbaum de que el Estado es un foco rojo para las siguientes elecciones (por el asesinato de políticos) provocó el malestar del gobernador, quien también reaccionó y negó, por otra parte, que los delitos contra transportistas de carga estén en aumento en las carreteras.

Pablo Lemus se sumó y lamentó que desde el Gobierno federal siguen interviniendo en la elección de Jalisco, inventando “mapeos y alertas inexistentes”.

De remate, Laura Haro se lanzó contra el Gobierno del Estado por la “perversidad” de funcionarios que amenazan a dirigentes de la oposición, por manifestar la incapacidad de las autoridades para resolver los problemas de inseguridad.

¡Y eso que no estamos en campaña!



* * *



Después del fallecimiento de Octavio Esqueda, el líder moral del PAN en Jalisco, ¿qué pasó? El partido blanquiazul que gobernó Jalisco durante tres sexenios todavía no logra reponerse totalmente.

Nos cuentan que siguen en la búsqueda de un líder moral, pero por lo pronto es importante mantener fuertes a los liderazgos en donde el partido todavía es competitivo, que es en los municipios donde gobiernan.



* * *



En temas sobre la coalición del PAN, PRI y PRD, ayer se confirmó por parte de la Comisión Nacional de Procesos Internos del Revolucionario Institucional que la presidenta del PRD en Jalisco, Natalia Juárez, será la candidata para el Senado de la República por el principio de mayoría relativa.

Fue una sorpresa que la perredista fuera avalada para estar en la segunda fórmula de la alianza. ¿Le alcanzará?