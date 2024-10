De último momento, la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación devolvió una diputación al PRI en el Congreso de Jalisco y se la quitó al Partido Verde. Tras las impugnaciones, las cosas se invirtieron: el PRI se queda nuevamente con tres espacios, mientras que el Verde solamente con dos.

A unas horas de que inicie funciones la nueva Legislatura de Jalisco, la que también fue exhibida fue Cecilia Márquez. Todas las instancias batearon sus argumentos y no podrá ser diputada plurinominal. En síntesis, no justificó padecer esclerosis múltiple, por lo que le retiraron definitivamente la curul que le regaló Morena. En otras palabras, para los magistrados no forma parte de la población con discapacidad que podía tener el derecho a un espacio en el Congreso. Norma López ocupará su lugar.



* * *



Los que se van de gira a Estados Unidos a partir de este jueves son el gobernador de Jalisco, quien apenas regresó de vacaciones, y el próximo mandatario estatal, Pablo Lemus.

Durante jueves y viernes estarán en el Silicon Valley en San Francisco, California, donde visitarán empresas de la industria electrónica para atraer inversiones al Estado.

Nos dicen que en la noche del viernes se trasladarán a Los Ángeles para participar en la inauguración del Festival de Cine de Guadalajara, mientras el sábado inaugurarán con el rector de la UdeG, Ricardo Villanueva, el nuevo módulo de la Universidad de Guadalajara en California. ¿Qué tal?

Hasta les tocará festejar el triunfo de los Dodgers.



* * *



Tardaron casi un mes completo, pero finalmente aparecieron.

Hablamos de los regidores de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara: Mariana Fernández, Teresa Naranjo y el coordinador Juan Alberto Salinas. Hay dos lecturas: se estaban preparando o estaban esperando el momento para iniciar críticas al Gobierno de Verónica Delgadillo.

Una de las críticas fue la inseguridad para los peatones en el Centro tapatío, luego que un ladrón robó una camioneta y atropelló a 16 personas en Paseo Alcalde. Pero los regidores siguen muy desvelados, porque eso pasó el sábado.