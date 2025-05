Y los del público nos quedamos con cara de azorados

Los diarios que, según el Gobierno federal, están comprados por la derecha, destinados a falsear cuanto hecho se presente, y por parte del Gobierno, que según nuestra amada Presidenta no pasa nada, aunque pase, me hacen considerar que no les creo ni a los periódicos ni a nuestro amado Gobierno. Y les voy a decir por qué: no son nada más ganas de fregar.

El nieto del general -que dentro de lo que tenemos es de lo mejorcito- anunció que van más de 20 mil detenidos; pero hizo la aclaración de que jueces malvados, siguiendo las fuerzas de la reacción, han soltado a 100 delincuentes, de modo que podemos considerar que en realidad de los 20 mil tenemos a 19 mil 900 presos. Yo me pregunto dónde los están juzgando y por qué delitos, porque los números judiciales no suben tanto. Pero en fin, sigamos creyendo.

Dentro de la paliza que le estamos poniendo a la delincuencia organizada y hasta a la desorganizada, también nos dice el funcionario que han decomisado 10 mil armas. Entonces, con cara de what, me pregunto: decomisaron 10 mil armas de 20 mil detenidos, ¿quiere decir que nada más 10 mil andaban armados? Y a los otros 10 mil, ¿por qué los detuvieron?, ¿por portación de cara?

Lo que sí agarran a puños son vehículos. Yo no sé si hagan alguna venta de ocasión, pero coches y celulares siempre les quitan muchísimo, de manera que habrá de aclararse el destino que les dan. Y luego, en lo que sí están de primera, es en la destrucción de droga; esa sí, a puños, y después contamos. También hay muchos rumores acerca de supuestas listas de gentes no tan listas que hacen los gringos, y Claudita ya no sabe qué hacer para defender a sus funcionarios, que ignoro si tengan algo que ocultar o simplemente son pillos por estar en el Gobierno.

Igualmente le echan todo el tiempo a nuestra amada Presidenta, hasta de los lujos de ciertos funcionarios. Yo no sé qué tanto dinero tendría el señor Noroña en su infancia, pero ahora que es presidenciable y que ya le llegó el billelle, me acuerdo de lo que decía mi abuelita -que era una mujer muy sabia y sentenciosa-: “el que no tiene y llega a tener, loco se quiere volver”. Así, es normal que este señor, que estaba abrazado de las quijadas de la miseria, ahora que le cae el billete, y más siendo del billete público, quiera pasársela de rechupete; es más, hasta novias le van a caer, porque así es el dinero de canalla.

Concluyo con que no la voy a dar de sabio y no voy a decir quién de todos los que miente tiene razón, pero envidia de la seguridad con que declara el Gobierno, sí me da, porque lo dicen con una seguridad que asusta. Echar mentiras con esa desfachatez debe de ser muy agradable, pero las matazones siguen.