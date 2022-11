¿Y el debate por el presupuesto?

Tal vez fue porque tuvieron que “trabajar” en sábado y les arruinaron el “puente”, pero diputadas y diputados de Movimiento Ciudadano andaban con ánimos de pelear en la reunión que tuvieron con el rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva.

Aunque el tema era el presupuesto universitario, en la bancada naranja recurrieron a los cuestionamientos y críticas hasta por la falta de papel de baño en las prepas.

Al más puro estilo de la política rancia, los emecistas se alinearon a la postura oficial y defendieron los mensajes del gobernador. Se olvidaron de guardar las formas de que son un Poder autónomo.

Al rector también se le vio en algunos momentos molesto, ante los cuestionamientos por asuntos que no eran sobre el presupuesto del próximo año.

No es necesario ser adivino para anticipar que las tres horas de reunión de nada servirán para aumentar el dinero en el 2023 para ampliar la matrícula, pues el conflicto entre Casa Jalisco y los Leones Negros sigue álgido y no se vislumbra una negociación.

Los emecistas tienen la sartén por el mango en la distribución de los recursos porque cuentan con votos del PAN y hasta los de Morena para aprobar el presupuesto sin mayores ajustes.

Por lo pronto, este miércoles será la megamarcha de la UdeG.

QQQ

En la reforma electoral que se discute en la Cámara de Diputados hay tres jaliscienses directamente involucrados: Laura Haro (PRI), Paulina Rubio (PAN) y Hamlet García Almaguer (Morena). De Movimiento Ciudadano no hay ningún legislador federal, aunque son mayoría entre los jaliscienses en San Lázaro, pero ese partido estableció desde el principio que no participaría en las discusiones de esta reforma por estar en contra de la postura presidencial y por no confiar en Morena como interlocutor. ¿Eso es bueno o es malo?

Mientras tanto, el tema ya dio pretexto para que se renueve el “noviazgo político” entre los partidos del PAN, PRI y PRD, a pesar de las “traiciones” del tricolor a favor de iniciativas de López Obrador.

A ver si no pierden más de lo que pensaban ganar los naranjas.

QQQ

A propósito de la famosa reforma electoral, primero anunciaron los morenos que continuarían con la “Transformación” del país rebajando el costo de la democracia y del INE. Mientras López Obrador anunció que no le cambiaría “ni una coma” a su propuesta, después presentó el “Plan B” porque la reforma constitucional no tiene ni la más mínima esperanza.

Por eso ahora uno de sus “monaguillos”, el diputado Hamlet García, admite que sólo les alcanzará para hacer algunos cambios en leyes secundarias, como quien dice muy poco o casi nada, “pero se da un paso más en la transformación”.

Al final, la marcha contra la reforma electoral tuvo efectos.