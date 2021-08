Y ahora, ¿Cuál es el siguiente capricho?

Al margen del resultado de la consulta el presidente Lopez Obrador se salió con la suya, cumplio con su capricho.

Si la gente fue a votar o no lo hizo -como sucedió- tomando conciencia que era una ‘tomada de pelo’ y prefirió ignorarla porque resulta absurdo pensar que ‘la ley se consulta’ y que es disparatado votar para que los delitos se castiguen, la persona que vive y trabaja en Palacio Nacional se debe sentir muy satisfecho de la terquedad de lo inadmisible.

Esto lo escribimos el domingo por la noche, horas antes de que el Instituto Nacional Electoral (INE) de a conocer pormenores de la jornada de votación. Asumimos, por lo observado durante el domingo, que de los más de 93 millones de ciudadanos con posibilidades de asistir a las casillas, fue una ínfima cantidad de personas las que lo hicieron.

En el sentido amplio de la palabra, con la mínima participación ciudadana debe calificarse como un fracaso el proceso de consulta por la pobre respuesta a la convocatoria. Pero esta mañana, el presidente debió haber dicho seguramente lo contrario.

Sin tener una esfera de cristal, debió haber mencionado que fue un éxito y que motivados por el espíritu olímpico de esta semana la consulta ganó una medalla de oro. Y por supuesto, como lo anticipó desde el sábado pasado en Sinaloa, culpara y amonestara al INE de no haber ubicado más casillas de votación en el país y que no promovió la consulta como debería, además de regresar al tema de la desaparición del organismo. Y volverá a insistir que su “fuerte no es la venganza”, pero lo sucedido el domingo -de no haber cumplido con el 40 por ciento del total de votantes registrados para que la consulta fuera vinculante- le dará los argumentos necesarios para que su partido -Morena- desde el legislativo se avoque a la integración de una Comisión de la Verdad, que no lograra el objetivo de encontrar culpables a los expresidentes de supuestos -hasta que no se comprueben- delitos cometidos, pero que sí servirán para continuar distrayendo la atención de todos nosotros y no abocarnos a los verdaderos problemas que tenemos en el país.

No importa la cantidad de personas que dieron el sí en la consulta, pero con uno que haya sido, será testimonio suficiente para Lopez Obrador a externar que “el pueblo pidió juzgar” a aquellos que saquearon a México y continuará con la misma ‘cantaleta’, mientras las prioridades y necesidades del país son otras.

Pasado esto, la pregunta sería, ¿Cuál es el siguiente capricho?. ¿Usted, qué opina?