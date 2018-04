Y Bianco di Bianco

“La posibilidad de no ser de nadie, te permite ser un poco de todos”, esta frase la leí en una entrevista que le hizo voces.com.uy a Daniele Finzi Pasca, el creador de “Per Té”, bueno, el creador de varios espectáculos como “Donka” (una hermosa carta a Chejov), “La Verita” (un circo melancólico y onírico) e “Icaro”, que es un show unipersonal sublime.

He visto el trabajo de Daniele Finzi en varias ocasiones a lo largo de los años, la primera vez fue hace más dos lustros cuando se presentó en el Teatro Degollado con “Icaro”. Todos sus espectáculos son profundos y especiales, pero “Icaro” —y sé que a muchos espectadores los conmovió hasta la médula— me tocó las entrañas para siempre, luego pude acercarme un poco a él, al creador —a través de un par de charlas— y no sólo me di cuenta, en ese momento, que es un artista fabuloso sino un ser humano inteligentemente sensible, honesto y naturalmente poético. Creó algo que ha sido llamado: “Teatro de la caricia”. Ha utilizado el clown como una herramienta comunicacional y lingüística exitosa. Ha sido invitado a dirigir trabajos como el Cirque du Souleil.

Fundó —según tengo entendido— con su esposa Julie Hamelin Finzi la compañía Cirque Eloize de Montreal, la cual presentó “Nomade” y “Rain”, este último espectáculo fue nominado al galardón de Mejor Director de los Drama Desk de Nueva York.

Ahora trae a Guadalajara “Bianco di Bianco”que como su nombre índica resulta una especie de búsqueda de la pureza. El creador está seguro que las historias sanan y que la memoria es un elemento de consciencia, quizá por ello su trabajo se antoja increíblemente universal, sencillo. “Bianco di Bianco” es una obra —según la revista Proceso— que abrió el Encuentro Internacional de Clown en el Teatro Helénico a finales del año pasado.

Esta obra se estará presentando en Guadalajara en el Conjunto de Artes Escénicas los días 26, 27 y 28 de abril. Para mayores informes y costos se puede consultar www.conjuntodeartesescenicas.com.

En este trabajo dirigido y escrito por el creador suizo, participan los actores Helena Bittencourt y Goos Meeuwsen. La luz y la estética son elementos medulares para estos creadores, quienes decantan un trabajo de precisión que según las reseñas aseguran un show conmovedor, poético, único donde se asoma un creador interesado en el cómo funcionamos desde el corazón.