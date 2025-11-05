Educar para volver a creer

Vivimos tiempos donde la historia ya no se escribe en papel, sino en pantallas; donde los cambios no tardan décadas, sino días. En esta nueva era, el conocimiento dejó de ser permanente y lineal. Lo que aprendíamos antes para toda la vida, hoy cambia mientras lo aprendemos. Nuestros estudiantes cambiarán de empleo, de rumbo y de propósito muchas veces. Algunos enfrentarán profesiones que todavía no tienen nombre.

La verdad puede ser incómoda, pero hay que decirla: la información y la tecnología avanzan más rápido que nuestras instituciones. Y eso nos obliga a actuar con humildad y valentía. Porque en la historia de la humanidad, las universidades siempre hemos sido locomotoras del desarrollo social. No podemos permitir que el tren del futuro nos rebase. No podemos convertirnos en un vagón de carga.

Frente a esta realidad, las universidades no debemos temerle a la tecnología: debemos comprenderla, aprovecharla y, sobre todo, humanizarla. La inteligencia artiﬁcial podrá escribir respuestas, pero solo nosotros podemos darles sentido. Por eso debemos volver al origen: enseñar a pensar, acompañar a quien busca, creer en quien duda y recordar que no hay saber pequeño si transforma una vida.

Necesitamos una universidad abierta para toda la vida, que llegue a los que no pudieron llegar a ella, que abrace a quien dejó sus estudios inconclusos y que reconozca los saberes de quienes aprendieron con la vida, pero aún no tienen un papel que lo diga. Una universidad que demuestre su impacto social no solo en títulos, sino en oportunidades.

Por eso nació SaberesMx, la primera plataforma pública nacional de microcredenciales para la vida y el trabajo. No es solo una herramienta tecnológica: es una metáfora de lo que queremos construir. Un país donde el conocimiento no sea un privilegio, sino un derecho que acompañe toda la vida. SaberesMx no es un portal: es una puerta. Una puerta abierta a nuevas oportunidades, a nuevos comienzos y a nuevos sueños.

Las microcredenciales son una vía de inclusión y movilidad social. Permiten aprender sin interrumpir la vida laboral, y reconocen las habilidades de quienes la vida ha hecho maestros sin título. En lugar de certiﬁcar habilidades, queremos certificar esperanza. Porque detrás de cada curso y de cada aprendizaje hay una historia que merece ser reconocida.

Educar no es llenar cabezas: es abrir caminos. Es volver a creer en el futuro, incluso cuando parece incierto. Es enseñar a aprender, a adaptarse, a imaginar.

Y ese es el propósito de SaberesMx: construir un México donde aprender sea una posibilidad para todas y todos, no el privilegio de unos cuantos.

NOTA AL PIE. Este texto es un extracto del mensaje que ofrecí ayer en la presentación de SaberesMx, frente a la presidenta Claudia Sheinbaum y los rectores de las universidades de México, donde me entusiasmó ver que compartimos todas y todos una misma convicción: la de transformar la educación y, con ello, lograr la transformación de México.