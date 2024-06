Xochitl, ¿aventó la toalla?

¿Recuerda la respuesta de Claudia Sheinbaum a la pregunta de por qué nunca volteó a ver a Xóchitl Gálvez durante el segundo debate presidencial, quien contestó: “Porque es muy incómodo voltear a la derecha. Es más fácil voltear a la izquierda -donde estaba Jorge Álvarez Máynez-”? Una respuesta lógica y apegada a sus principios. Sin embargo, a partir del domingo por la noche, la presidenta electa deberá estar dispuesta a voltear en todas las direcciones y atender a todas las tendencias. Hoy, Claudia -así como sorpresivamente consiguió más de 33 millones el domingo en la elección- de manera impresionante acapara la atención en el mundo. Sólo hay que ver los principales periódicos en Estados Unidos, Europa y Asia, donde su imagen aparece en las primeras planas con los brazos en alto, destacándose que es la primera mujer en llegar a la posición, pero a la vez algunos se hacen cuestionamientos.

Entre las dudas que surgen, destaca lo que señala The Wall Street Journal, que se pregunta en su editorial “si el avance democrático -demostrado en la jornada electoral- es una oportunidad para cambios constitucionales antidemocráticos”, que podría “acercar a México a una visión de ‘país de un sólo partido’ de Andrés Manuel López Obrador”.

Y mientras el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se regodea de la victoria, en las entrañas del Instituto Nacional Electoral (INE) se sumerge entre miles de paquetes electorales y millones de votos para el cómputo distrital final, que dé certeza y validez a la elección ante una lluvia de impugnaciones interpuestas por aquellos que perdieron y que se sienten víctimas de un fraude. Un procedimiento anticipado en la ley y que a más tardar el domingo nos quitará dudas y confirmará seguramente la veracidad de las victorias anunciadas, que deberán ser confirmadas en su oportunidad por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Pero entre la madeja de impugnaciones y lluvia de dudas, que dejan un huracán lleno de inconformidades, la principal protagonista de la oposición, Xóchitl Gálvez, a poco más de 24 horas de terminar la contienda, decide despojarse de su investidura -que dio esperanza de cambio a millones de mexicanos-, regresando a su posición como senadora, cuando el proceso electoral no concluye de manera oficial con el veredicto de la autoridad. Su argumento de regresar a su “chamba” en el Senado dice que obedece a someter una propuesta para que el Presidente de la República pueda ser juzgado en caso de que intervenga en los procesos electorales -como acaba de suceder- y que se investiguen los asesinatos de los actores políticos que aspiraban a un cargo público, entre otras cosas; proceso que no se implementaría en el futuro mediato por los tiempos legislativos. Sin embargo, dentro del “torbellino” de cuestionamientos y ella como actor principal en la disputa, debió haberse esperado por lo menos hasta el domingo y con su investidura de líder de la oposición esperar el veredicto oficial para concluir con su responsabilidad y no dar la impresión que “aventó la toalla”. ¿Usted qué opina?