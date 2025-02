Visita clave y proyecto polémico

Nos cuentan que esta semana se reunirán autoridades del Gobierno de Jalisco con funcionarios federales para revisar los proyectos estratégicos en el Estado para mejorar la competitividad.

La reunión será entre miércoles y jueves. El gobernador Pablo Lemus encabezará la comitiva que se entrevistará, por ejemplo, con directivos de la Secretaría de Energía del Gobierno de la República para conocer los detalles de la construcción de la planta de ciclo combinado que se proyecta en Jalisco para fortalecer el sector eléctrico.

La gira por la Ciudad de México se aprovechará para actualizar el estatus de otros proyectos impulsados o que requieren del apoyo del Gobierno de Claudia Sheinbaum, como el centro nacional de diseño de semiconductores, pero también la petición de Pablo Lemus para que se termine el tren de carga Guadalajara-Aguascalientes.

***

Sobre la planta de generación eléctrica, que se llamaría “La Charrería 2”, es un proyecto que se aprobó en tiempos de Peña Nieto y se concretaría con López Obrador, pero afirman que una de las declaraciones polémicas del pasado gobernador de Jalisco terminó cancelando la importante obra. Por eso es extraño que sea otra vez el Gobierno de la 4T el que reviva el proyecto.

El sábado pasado, la alcaldesa de Juanacatlán, de Morena, le pidió a Lemus detener el proyecto, preocupada por el rechazo social que tendrá la obra. ¿Qué pasará? Por un lado, es cierto que a Jalisco le urge una inversión energética que garantice el suministro a las empresas que se quieren instalar y para generar empleo. Por el otro, argumentan que la planta tendría impactos ambientales en una zona que ya sufre una alta contaminación.

El Gobierno federal tiene una prueba de fuego entre el futuro económico y ambiental de Jalisco.

***

Luego de sus recorridos por municipios, la presidenta de Morena en Jalisco, Érika Pérez, y el senador Carlos Lomelí tendrán una rueda de prensa este lunes, en la que se abordarán algunos proyectos nacionales que dieron a conocer la semana pasada, como la planta de energía eléctrica en Jalisco y la iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre la prohibición de la reelección.

Nos dicen que el último tema trae nerviosos a muchos políticos, ya que no se tiene precisa la fecha de cuándo entraría en vigor la reforma constitucional. Por ejemplo, algunos afirman que será hasta 2030, pero otros no dudan que Morena y aliados aprueben que desde 2027 ya no se puedan reelegir diputados federales y locales, así como presidentes municipales y alcaldesas. ¿Qué tal?