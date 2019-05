Violencia, economía… y el maldito cerro

(Este artículo es fruto de la insana imaginación del autor, parte 15)

El tuit que publicó Andrés Manuel López Obrador hizo estallar las redes sociales. Vino después de que se diera a conocer, con cifras oficiales, que el arranque del sexenio de José Antonio Meade, el rival que lo venció en la elección presidencial, fue el más violento del que se tenga registro. Puso AMLO en Twitter: “El primer trimestre del año, con el índice de homicidios más alto en décadas. Meade, deja la pantomima y atiende las calamidades del país”.

La sociedad, enojada con los pobres resultados de un presidente Meade que prometió en campaña que se solucionaría el problema de la inseguridad tan pronto tomara posesión, respaldó el mensaje del dirigente de Morena.

El repudio ciudadano se volvió más estridente cuando se supo de la ejecución de 13 personas -un bebé incluido- en Minatitlán, Veracruz. La entidad es gobernada por el panista Miguel Ángel Yunes a quien AMLO dedicó otro tuit: “El siniestro de Yunes ofreció en campaña que en 6 meses habría seguridad. Se venció el plazo y sólo ayer, 13 ejecutados”.

Para mala suerte del presidente Meade, esta matanza coincidió con el exitoso lanzamiento de la línea de ropa con motivos prehispánicos que lanzó su carismática y popular esposa Juana (un fenómeno en la reciente campaña) en sociedad con las marcas mexicanas Pineda Covalín y Distroller. La coincidencia causó indignación en la opinión pública.

El de seguridad no es el único tema con el que arranca tropezando el sexenio del priista Meade. El Inegi reportó que en el primer trimestre el crecimiento económico estuvo en números rojos y la creación de empleos contabilizada por el IMSS cayó 27%. En una asamblea informativa realizada en la sierra oaxaqueña, el dirigente opositor AMLO arengó: “El gobierno está siguiendo un modelo económico fallido, corrupto, una fábrica de pobres, y ahora lo que están haciendo es dar dinero en efectivo a cada mexicano para compensar sus errores. ¡Eso es fraude electoral! ¡Así lo hace el PRI siempre! ¡Se aprovecha de la miseria de la gente! ¡¿Pero saben qué les digo?! ¡Agarren ese dinero y luego voten por quien quieran!”. La audiencia estalló en aplausos.

Pero su crítica al manejo económico del gobierno federal no quedó ahí. El dirigente opositor AMLO se burló de que en el proyecto de construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco (que tanto criticó AMLO en campaña, que Meade se empecinó en edificar como símbolo de la prosperidad prometida en su sexenio) no hayan contemplado la existencia de un cerro que obligó a cambiar la orientación de las pistas. “Lo hemos dicho siempre: ese proyecto de Texcoco no es viable. Primero no vieron el lago, ahora no vieron el cerro. Le pido respetuosamente al presidente Meade que cancele ese proyecto. ¡Dejen de derrochar el dinero del pueblo, dejen de usarlo como si fuera suyo!”, dijo enfáticamente.

SACIAMORBOS

Los tuits son copias casi idénticas de los publicados por el dirigente opositor AMLO el 21 de abril de 2013 y el 25 de junio de 2017.

(carlosloret@yahoo.com.mx)