Vigente la advertencia del Papa sobre las dictaduras

Estamos agobiados por la avalancha de mensajes que aparecen y circulan en las redes sociales. Su contenido es variado y van desde basura, simplezas, ocurrencias, contenidos informativos, conceptos personales y testimonios de diversos temas. Ayer, uno de ellos -en Twitter- me llamó poderosamente la atención. Enviado por @Ethan_x04, decía: “Yo soy un mexicano de clase baja no soy de ningun partido politico y ya estoy hasta la madre del presidente que pretende una dictadura y habla por el pueblo, pues bien yo soy el pueblo y que se va vaya a la chingada su pueblo y que deje de polarizar a México”.

Ethan es alguien del pueblo, al que el presidente López Obrador siempre ha llamado “el pueblo sabio y bueno”. Es su bandera, su argumento y su instrumento de defensa. AMLO ha dicho “En la democracia el pueblo manda, nadie es absoluto, el pueblo pone, el pueblo quita, el pueblo decide”. En otras ocasiones al pueblo le ha dado la responsabilidad máxima cuando establece que “solo el pueblo organizado puede salvar a la nación”. Además, el mandatario dice que ha logrado en el pueblo “la revolución de las conciencias. Ya cambió la mentalidad del pueblo, que es lo más importante, porque cuando cambia la mentalidad, cambia todo”.

Roberto Mellado Hernandez, doctor en ciencias políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en un ensayo que realizó para la asociación civil de la Fundación Mexicana de Estudios Políticos y Administrativos, hace referencia al manejo que AMLO hace del concepto pueblo y sus integrantes, al mencionar que “Andrés Manuel López Obrador ahora como presidente, está demostrando sus características de tiranía. Él no cree en la democracia participativa, solo la utiliza de manera discursiva para convencer a las masas de que es un líder demócrata. Sus limitaciones como líder político, lo hacen incapaz de responsabilizarse de sus decisiones, involucra al pueblo a su conveniencia para respaldar políticas públicas que son complejas. El utiliza los medios masivos de comunicación y de información para adoctrinar a sus masas; con su discurso promueve la confrontación entre mexicanos. De esta manera, la participación de los ciudadanos está totalmente dividida”.

Y precisamente el mensaje en Twitter y rescatando el ensayo de Mellado Hernandez, me hizo recordar parte del discurso que el Papa Francisco dirigió el 11 de julio de 2015 en Asunción, Paraguay, al hablar con representantes de la sociedad civil, cuando dijo, “Un aspecto fundamental para promover a los pobres está en el modo en que los vemos. No sirve una mirada ideológica que termina usando a los pobres al servicio de otros intereses políticos o personales. Las ideologías terminan mal, no sirven. Las ideologías tienen una relación o incompleta o enferma o mala con el pueblo. Las ideologías no asumen al pueblo. Por eso fijense en el siglo pasado, ¿en que terminaron las ideologías?. En dictaduras siempre, siempre. Piensan por el pueblo, no dejan pensar al pueblo”.

Cuántas cosas nos quedan por reflexionar sobre el pueblo y como se le manipula.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

