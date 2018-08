Vientos de cambio

Por Karina Herrera

Dicen que hay lesiones que arreglan alineaciones. Al menos eso se dice cuando algo no está funcionando en un equipo, no sé si esto cabría en comparación a los partidos de la Fecha 1 y 2 en donde Chivas no logró un solo punto.

El Rebaño se metió al infierno, ahí donde no gana desde 2011 y fue un jugador que prácticamente había estado desaparecido en la gestión anterior el que de alguna manera ayudó a que Chivas regresara un poco a lo que fue hace unos torneos.

Walter Gael Sandoval no había sido un jugador muy utilizado desde que llegó al redil, inclusive hubo quien llegó a pensar que este semestre ya no estaría y, ahora, se ha convertido en pieza clave en el esquema de Pepe Cardozo.

Apenas, el martes pasado lució en el juego de Copa ante Morelia, anotó un penal y marcó un golazo, así se ganó aparecer como titular en Liga.

En Toluca no estuvo Javier Eduardo López, una lesión muscular lo dejó en Guadalajara, no se notó su ausencia, Gael se encargó de que ni siquiera lo recordaran en la cancha. Walter fue productivo, aunque no le tocó anotar, colaboró con su sacrificio, sus pinceladas de futbol y hasta con un disparo al poste que después terminó en gol de Zaldívar.

Todavía recuerdo lo cuestionado que habido sido “El Chelo”, su escasa productividad quizá lo estaba llevando a sentirse presionado, no sólo por el cuestionamiento de la gente, siento que también, por la competencia que se viene generando en el equipo. José Juan Macías no estuvo disponible para el juego ante Toluca, pero sin duda es una de las cartas que Cardozo va guardando para cuando sea el momento, el canterano le respondió en Copa y segura estoy que si Zaldívar no despertaba, Macías o el mismo Godínez iban a generar que el técnico pensara en la posibilidad de sentar a “El Chelo”.

Finalmente, a pesar del empate, los jugadores mencionados lucieron, ponen a pensar a su técnico y, ahora, seguramente esto generará que cada partido veamos a un Chivas diferente, un Chivas que busque la victoria, o al menos un Chivas que si pierde, se muera de algo y que al menos haga sufrir a sus rivales.

Lo que sí me queda claro es que Sandoval tiene un talento que aún no ha explotado. Si lo hace sorprenderá a propios y extraños.