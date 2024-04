Verstappen invencible, Norris notable y Pérez, vulnerable

El regreso de la F1 a China después de cinco años de ausencia nos brindó revelaciones importantes en un fin de semana que incluyó carrera sprint por primera ocasión en la temporada.

La abrasiva superficie del circuito de Shanghai presentó un reto dificil de vencer, obligando a cada dupla a buscar el balance idóneo para combatir la degradación con los tres compuestos de neumáticos disponibles.

Verstappen encontró el balance ideal que le permitió rodar a un ritmo inigualable para llevarse la carrera sprint y el gran premio, con una solvencia abasalladora que nunca fue amenazada por el resto de contrincantes y que lo colocó con una ventaja de 25 puntos sobre Pérez en la lucha por el campeonato de pilotos, al acumular cuatro victorias en 5 de 24 carreras disputadas.

¿A qué se debe esta notable ventaja? En mi opinión, al desarrollo alcanzado por el joven tricampeón sobre su RB20 gracias a su genialidad y particular estilo de manejo, respaldado por la ingeniería del equipo Red Bull, que con el neeralndés, puede repetir los cuatro títulos consecutivos de pìlotos alcanzados con Vettel de 2010 a 2013 y con grandes posibilidades de extenderlos a cinco, bajo el reglamento actual.

Norris tuvo una actuación destacada desde el sábado, logrando la posición de privilegio para la carrera sprint. El error cometido en la largada impidió que refrendara el desempeño alcanzado con el MCL38 en la calificación, al culminar la carrera de 100 kilómetros en la sexta posición.

Los nueve giros recorridos a velocidad crucero, producto de la combinación de la bandera amarilla virtual y fisica entre la vuelta 21 y 31 del gran premio, que representan el 16% del recorrido total de 300 kilómetros, favoreció indudablemente la estrategia de una sola parada que el equipo McLaren trazó con Norris. El ritmo con el que se mantuvo a una distancia de 5 segundos sobre Pérez durante 18 vueltas, hasta la caida de la bandera de cuadros, demostró el rendimiento notable que el piloto inglés alcanzó con un auto inferior al del mexicano.

Llamó la atención presenciar al padre de Norris dialogar amigablemente con Horner y Stuck en la ceremonia de premiación, dado el conocido interés expresado por Max por tener a Lando como compañero de equipo.

Pérez tuvo una actuación rescatable al culminar en la tercera posición tanto en la carrera sprint como en el gran premio, con un vistoso rebase doble sobre Sainz y Alonso en la carrera corta, además de largar en la primera fila junto a su compañero, en la carrera principal. Sus posibilidades de disputar la victoria con Verstappen se vieron truncadasbdesde la arrancada, al perder la segunda posición ante el embate de Alonso. Habiendo recuperado la segunda posición en el quinto giro, fue afectado por las dos banderas amarillas y por la estrategia de una doble detención para mantenerse con neumáticos más frescos que los del McLaren de Norris.

Tras superar a Leclerc por la tercera posición en la vuelta 39, intentó acercarse a Norris infructuosamente, sus tiempos fueron similares a los del inglés, mientras que Verstappen se separó del McLaren a razón de dos a tres décimas de segundo por vuelta.

¿Porqué se dio tal diferencia en el ritmo de carrera de ambos RB20? Es bien sabido que el tener que superar adversarios representa un desgaste adicional en los neumáticos, pero la razón principal por la que Checo no rueda al mismo ritmo de Max es simple y sencillamente porque no cuenta con la misma destreza para poner a punto su auto, de acuerdo a su estilo de manejo, y como resultado, no es tan veloz como Verstappen.

Si Pérez quiere asegurar su asiento en Red Bull para el año entrante, tiene que acercarse a menos de 300 milésimas en los tiempos de calificación y a no más de 10 segundos al tiempo final de carrera de Verstappen. De no ocurrir esto, su posición dentro del equipo será vulnerable.

Con el resultado de hoy, Checo marcha segundo en el campeonato de pilotos con 85 unidades, por 76 de Leclerc, pero Verstappen ya se separó a 25 puntos del tapatío, al sumar 110 unidades.

Viene la carrera de Miami dentro de dos semanas y una nueva oportunidad para que el tapatío crezca a la estatura del privilegio que representa triuplar el RB20 y ser compañero del mejor piloto del momento.