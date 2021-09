Urge atender el drama migratorio

Las escenas no pueden ser más dramáticas y lamentables. Cientos de migrantes procedentes de Cuba, Haití y Venezuela, en su mayoría, intentan todos los días cruzar la frontera sur de México y continuar su viaje con destino a Estados Unidos.

Según muestran los videos de las cadenas de televisión de Estados Unidos, que le han dado gran difusión a los hechos, la mayoría viajan solo con la ropa que visten. Muchos de ellos -hombres y mujeres- van acompañados por niños y hasta recién nacidos. Las escenas son desgarradoras y en los rostros de la gente se ve nota la angustia y la tragedia que viven, ya que en ocasiones pasan días sin probar alimento. Muchos de ellos están casi moribundos, pues su jornada de esperanza se inició hace varias semanas, que las han pasado caminando.

Las caravanas, a las que se agregan migrantes de Honduras, El Salvador y la misma Guatemala, llegan a la frontera sur de México, que es una franja muy extensa y a la vez muy porosa. Con Guatemala compartimos territorio en 963 kilómetros -574 terrestres y 389 marcados por los ríos Suchiate y Usumacinta-, mientras que con Belice hay 278 kilómetros -193 en tierra firme y 85 con límite marino con Bahía de Chetumal-.

El diario Los Angeles Times ha reportado que en la frontera con Guatemala hay por lo menos unos 125 mil migrantes que han colapsado los municipios guatemaltecos y mexicanos que son limítrofes. Las peticiones de acceso a territorio mexicano se han incrementado de manera extraordinaria y el trámite es lento, lo que ha provocado que intenten penetrar a suelo azteca y continuar su camino a Estados Unidos. Sin embargo, los informes detallan que hay apostados en Chiapas 14 mil elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional para detener el ingreso.

A pesar del cerco militar, miles evaden la vigilancia y siguen su camino hasta la frontera estadounidense. Una muestra de la cantidad que logran su cometido, es el reporte de la Patrulla Fronteriza que indica que solamente durante julio fueron 212,672 indocumentados los que se detuvieron, qué es la cifra más alta en los últimos 20 años.

A la tragedia de la travesía, los riesgos a los que se exponen, hay que agregar la manera en que nuestra autoridades -de migración y del orden público-, que ante la impotencia de contener las caravanas han aplicado los ‘protocolos’ de los golpes y las patadas para intentar detenerlos, extralimitándose en sus funciones y violando los derechos de los propios migrantes.

La situación se ha tornado incontrolable y no hay plazo para que termine. En la medida en que no se resuelva la falta de oportunidades para sobrevivir y menos violencia social en los países de donde provienen, el problema continuará y crecerá, como ha venido sucediendo en Europa desde hace tres años con los migrantes de África y Medio Oriente, y en donde los países europeos, ante la imposibilidad de regresarlos- coordinaron esfuerzos para atender y recibir a los migrantes.

En coordinación con Estados Unidos urge implementar -no escudos fronterizos- programas de asistencia en general, no a los países ‘exportadores’ de migrantes -porque eso dilatara muchos años en aplicarse antes de que cambien las condiciones de vida- sino para los inmigrantes que ya están entre nosotros y que tocan la puerta a México en el sur y la de Estados Unidos en el norte, para que puedan vivir seguros, como seres humanos y no en la calle a la deriva. ¿Usted, qué opina?

