Una nueva criatura

Pues cómo ven, mis amigos, que un valiente editor decidió publicar una novela escrita por el suscrito llamada El Enano y eso me tiene muy contento.

Es evidente que a quienes no tenemos el pudor necesario del silencio y escribimos, tenemos que aguantar, o gozar o sufrir por lo que dijimos y, desde luego, la parte de lo que en estos casos hemos escrito que nos gusta es la menor, eso dependerá de la genialidad de quien escribe, pero los que no somos genios y escribimos, como en mi caso, porque no tengo con quién platicar siempre y ante la falta de conversadores pues escribimos, ya que para nuestra suerte el papel no se raja; claro que de lo que escribimos la mayor parte no tiene mucha gracia y cuando menos a mí no me gusta y no pierde nada el mundo si se pierde.

Pero hay otras obras que después de un tiempo nos siguen gustando y de entre ellas tengo tres novelas que no están seriadas, pero están realizadas porque se supone que se desarrollaron en un mismo espacio, aunque en diferente tiempo. Éstas las escribí originalmente hace como cuarenta años y durante ese tiempo las he ido revisando y modificando, ya casi pensando que nunca se publicarían.

Algunos amigos me sugieren que yo las publique, pero yo tengo la creencia que Nuestra Señora de Zapopan no paga sus cuetes, así que decidí no publicarlas yo y eso se lo platiqué a Gustavo Iñiguez, quien me estaba contando que había comenzado una editorial, en que había publicado fundamentalmente poesía y le comenté que yo tenía un puño de novelas que he escrito durante mi vida y que curiosamente nunca había publicado ninguna, aunque de otros temas sí he publicado, pero novelas no.

Pues Gustavo decidió correr el riesgo y publicó la primera de dichas novelas, con todo el riesgo que conlleva publicar una primera obra de cualquier tipo y la publicó en la colección El pozo de Agua de la Editorial Espina Dorsal y aunque se planeaba saliera en enero del próximo año, se adelantaron los hechos y salió un par de días antes de la Feria Internacional del Libro, y decidió adelantar su venta y al parecer con buenas ventas en la feria, lo que me da mucho gusto.

La obra es total ficción y aunque tomo algunos nombres de personas y situaciones que fueron reales, las acciones que menciono son imaginarias totalmente y considero que quedó una narración fácil y entretenida que creo que podrá gustar a quienes la lean.

De cualquier manera, a mí me gusta y espero les guste a quienes la lean y agradezco a Gustavo Iñiguez que la haya publicado y espero que le sea buen negocio la venta y si le va bien, como espero le vaya, a la mejor se anima a publicar otra de las novelas hermanas de ésta, pero si no, ya hizo bastante.

