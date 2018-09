Un nuevo rival

Mucho revuelo generó en la prensa local e internacional el enfrentamiento que tuvieron Matt Miazga y Diego Lainez. Bueno, y también generaron muchos memes, la verdad muy buenos, sobre todo luego del empellón que le pegó Edson Álvarez al estadounidense para defender a su compañero.

Ese tipo de pleitos son normales en un partido de futbol, lo que está de no creerse y que hasta en el barrio se aplica es una amarilla para Miazga, quien se cansó de burlarse de su rival frente a todo el cuerpo arbitral, quienes hacían poco para separar el pleito.

Investigando un poco me enteré que Ricardo Montero, quien silbó el duelo entre los aztecas y nuestros vecinos del Norte, está dizque castigado en Costa Rica, obviamente por sus malas actuaciones, mientras que en Concacaf lo están premiando con partidos internacionales, algo que no pueden creer los ticos y que tampoco podrán creer los mexicanos, tras ver que no supo sacar tarjetas amarillas para calmar las aguas.

Bueno, pero no todo es malo en esta pelea, creo que hay que destacar que ahora el espigado central es el nuevo rival odiado por todos los tricolores, algo como lo que fue Landon Donovan en tiempos recientes o Alexis Lalas en los ayeres.

Es bueno porque siempre la rivalidad vende y también pica crestas entre los nacionales, que no se toman el juego como uno más y nos brindan mejores espectáculos cada que se enfrentan.

Habrá que esperar a ver qué pasa, porque ya hay quien lo marca como un acto de racismo y lo comparan al que hizo Edwin Cardona en un juego entre Colombia y Corea, donde el ex de Monterrey se jaló los ojos para burlarse de los rivales, recibiendo una sanción posterior de cinco juegos.

Mala pata

En el Rebaño están preocupados por el medio campo, más que nada en la contención, para enfrentar a Rayados.

José Saturnino Cardozo busca regresar a las Chivas al buen camino, pero las lesiones de Orbelín Pineda en Selección y la de Michael Pérez han dejado dos huecos difíciles de llenar.

Fernando Beltrán es uno de los que aparecerá en el escudo, el mismo que ya está siendo comparado por muchos con Alberto Coyote por las condiciones que muestra en el campo, aunque aún le falta bastante para consolidar siquiera su carrera.

La otra opción podría estar entre Carlos Salcido o improvisar un nuevo esquema donde mantengas al resto del medio campo y le des oportunidad a Alan Pulido para jugar arriba junto a Ángel Zaldívar.

Obviamente la directiva del Rebaño está que no los calienta ni el sol, porque a ellos les avisaron que el “Maguito” Pineda sólo tenía una “contusión importante en la pierna derecha” según reportó el parte médico del Tri, algo que fue a mayores.

Hablando de la directiva, vaya osote que se aventó José Luis Higuera, luego de que lo cacharon que le dio retuit a una publicación donde se agredía verbalmente a Agustín Marchesín, luego de que el guardameta del América le pegó una patada a un compañero en pleno entrenamiento, algo similar a lo que pasó hace un año con Jair Pereira, quien le dio un zape a un compañero por hacerle una gambeta en la práctica.