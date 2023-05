Hay quienes manifiestan que el señor Presidente de la República vive en un mundo feliz, diferente al nuestro, y tienen razón. ¿O acaso no hay motivos para ello?

Es Presidente de un país cuyo presupuesto de egresos es de ocho billones de pesos para gastarlo como le plazca, ya que tiene un Congreso en el que sus seguidores no le cambian “ni una coma”, así que no tiene ningún problema. Y como pastor de ese rebaño tiene a un famoso ex priista probado en las duras luchas de la corrupción, ya que en su historial personal destaca como principal organizador del Fobaproa. Actualmente, purificado por la supuesta pureza de la cuarta transformación, se está disputando el puesto de gobernador de Puebla con otro ex corrupto priista y ahora redimido senador del partido oficial. Ambos esperan la bendición del “pueblo bueno”. Aunque nadie me lo pregunte, si yo fuera el Presidente, preferiría que el diputado fuera elegido por el “pueblo bueno”, ya que Ignacio Mier da más seguridad, pero no negarán que es agradable tener tanta gente buena para escoger.

Al parecer, también tiene suerte en el amor, ya que en su primer matrimonio estuvo casado con la madre de sus hijos mayores, entre los cuales destacó al joven que, por su apariencia física, está casado con una rica heredera y vive en Houston. Otro de sus hijos se llama Andy, a quienes las fuerzas conservadoras, corruptas y ruidosas acusan de influir en contratos para sus empresas (porque a él nadie lo ha acusado de corrupto, ya que según su padre, no lo es). Hay otro hijo del que no tengo información, pero su hermosa madre falleció.

En su segundo matrimonio, se casó con una erudita historiadora que no le gusta que la llamen “primera dama” y otros términos ridículos como ese, y que muestra aversión hacia los desafortunados españoles. Incluso hacia el abuelo de su esposo, quien era de esa nacionalidad. De esta unión tienen un hijo joven que estudia en el extranjero.

Tiene suerte porque le atribuyen una relación con la guapa Geraldine, presidenta de Tepic. No sé quién sea esta persona ni si tienen una relación, pero es agradable que te vinculen con una mujer atractiva, aunque sea mentira.

Ahora, en la elección de las tres parejas mencionadas, hay un denominador común: las tres son rubias. Si esto es cierto, parece que al señor Presidente no le gustan las mujeres morenas o de piel oscura. Sus preferencias parecen inclinarse hacia el tipo europeo o “agüeraditas”.

El mandatario es feliz porque, a diferencia del resto de los ciudadanos, el dinero no le importa en absoluto. Incluso creo que ni siquiera ha solicitado su tarjeta para recibir dinero de los veteranos. Él no tiene cuenta bancaria ni ha emitido cheques en su vida. Se maneja con doscientos pesos que no gasta, tanto tiempo ha pasado desde que Hidalgo y Morelos eran niños en los billetes.

Eso es felicidad.

@enrigue_zuloaga