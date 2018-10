“Ponte derecho”, este consejo lo hemos escuchado todos en algún momento y esto es porque la buena postura es importante para tu equilibrio, salud y fortalece tus capacidades.

Es indispensable que cuando utilices tacones tu postura se mantenga en perfecta alineación para que luzcas con clase y estilo. En este espacio aprenderás como lograr una buena postura que te darán confianza y autoestima cuando camines.



¿Qué aspectos constituyen una buena postura?

- Barbilla paralela al suelo.

- Hombros nivelados (llevar los hombros arriba, atrás y abajo para ayudar a conseguir esto).

- Espalda neutra (no flexionada ni arqueada que enfatice en exceso la curva en la parte baja de la espalda).

- Brazos a los lados con los codos rectos e igualados.

- Músculos abdominales reforzados.

- Caderas niveladas.

- Rodillas igualadas y apuntando derechas hacia delante.

- Peso corporal distribuido de forma uniforme sobre ambos pies

Consejos para mejorar tu postura:

• Siéntate bien

Cuando comas, trabajes o conduzcas siempre es conveniente que seas consciente de tu postura. Siéntate con la espalda recta, y apóyate en tus caderas, no movilices tu espalda al comer, de modo que lleves los cubiertos a la boca y no tu cuerpo hacia el plato o los cubiertos. Al conducir, mantén tu postura recta y no aumentes tu tensión muscular innecesariamente; agarra el volante sin apretar demasiado y recuerda no tensar en exceso los hombros. En la oficina, mantén los pies en el suelo, la espalda recta el asiento en paralelo a la altura de las rodillas y los brazos sin tensión, siempre apoyados en algo.

• La mirada, siempre al frente

La mayoría de la gente mira hacia abajo cuando camina. Intenta equilibrar cuello y cabeza y mantén la mirada al frente, todo ello de manera suave, natural, sin forzar movimientos. Esto estilizará tu figura e incluso la ropa se te verá mejor.

