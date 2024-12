Trump, “para bien o para mal”

En junio de 2017 David A. Fahrenthold, reportero de The Washington Post, estando de visita en un bar de uno de los clubes privados de Donald Trump observaba un cuadro colgado en una de las paredes, que mostraba la portada de la revista Time y en ella aparecía la fotografía del magnate. En ese tiempo era muy común que Trump dispusiera colocarlos en lugares estratégicos de sus hoteles y clubes de golf, donde en la caratula de esa supuesta portada había aparecido en una edición del 2009. Sin embargo, era falsa y la revista Time le exigió que las retirara después del artículo en tan influyente diario, donde se hacía notar básicamente que la tipografía usada en la réplica no era la oficial que usaba el semanario, además que el tema de farándula -donde se hacía mención de los programas televisivos de Trump- no eran propios de la publicación.

Trump estaba obsesionado por estar en la portada de la revista Time, donde su fotografía apareció por primera vez en 1989 y posteriormente todas las ocasiones en que pretendía ser presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, aquel reportaje de The Washington Post echó por los suelos su falso récord de apariciones en portada que tanto pregonaba.

Hoy, su foto en la portada de la revista no es falsa. Ha sido designado “Persona del Año” por segunda ocasión -Claudia Sheinbaum, la primera presidenta de México, estaba entre las nominadas-; la primera fue en diciembre de 2016 cuando llegó por primera vez a la presidencia. Como es una tradición, ayer en el programa matutino “Today” de la cadena de televisión NBC, Sam Jacobs, redactor en jefe de Time, dijo que “para bien o para mal, tuvo -Trump- la mayor influencia en las noticias en el 2024… Es alguien quien hizo un regreso histórico, que remodeló la presidencia estadounidense y que está reordenando la política… Es difícil discutir el hecho de que la persona que se muda al Despacho Oval es la persona más influyente en las noticias”.

Ayer, Trump dijo que “recibir este honor de la revista Time por segunda vez, creo que me gusta más esta vez en realidad”. Y en verdad que si es “en realidad”, porque esta no es inventada como las portadas que mandó imprimir en el pasado en diferentes ocasiones y presumir que era el personaje que más aparecía en la portada de Time, cuando “en realidad” era una más de sus muchas mentiras.

