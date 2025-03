Trump hará justicia por el “rey del hit”

Sin dejar de reconocer que se equivocó al involucrarse en el juego de las apuestas, aunque ciertamente, siempre apostó en favor de su equipo, también es verdad que lo que hizo Pete Rose como pelotero durante su enorme e indiscutible desempeño como un jugador de época bien merece un perdón presidencial, una revisión de parte del Comisionado de las Grandes Ligas, y por supuesto, un lugar en el Salón de la Fama en Cooperstown.

Para nadie es un secreto que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, gusta del beisbol; y en ese contexto se puede entender la ultra defensa que emprendió no hace unos días el polémico presidente, sino desde su primer mandato (2017-2021) para buscar el perdón para Pete Rose.

En 2020 Donald Trump ya se había expresado por el perdón a Rose. Desde entonces buscó su reivindicación, pero sin éxito. La posibilidad en ese momento se leyó tan poco viable y compleja, como que los Astros de Houston regresaren el título de Serie Mundial que obtuvieron en 2017 en medio del escándalo de las señales.

Sin embargo, el polémico mandatario estadounidense nunca da nada por perdido y en este segundo mandato que comenzó el 20 de enero del presente año ha retomado el asunto y está decidido a concederle un indulto presidencial.

Medios de comunicación han dado a conocer en los últimos días que el presidente Donald Trump firmará un perdón póstumo hacia Pete Rose, quien está vetado de los anales del beisbol profesional. El republicano condenó la ausencia del ex jugador de los Rojos de Cincinnati del Salón de la Fama.

Trump escribió en su red social Truth Social al respecto: “Las Grandes Ligas de Beisbol no tienen el coraje o la decencia de poner al gran Pete Rose en el Salón de la Fama del Beisbol”. Rose, quien falleció en septiembre a los 83 años, fue vetado por el comisionado Bart Giamiatti en 1989 tras ser acusado de apostar en juegos de la Gran Carpa, incluyendo aquellos que involucraban a su propio equipo.

“Ahora él está muerto”, escribió el mandatario. “Nunca va a experimentar la emoción de ser inducido, incluso cuando es mucho mejor jugador que la gran mayoría de aquellos que sí lo consiguieron, ahora solamente podrá ser póstumo. ¡Qué vergüenza!”, sentenció Trump.

Fue hasta 2003 cuando el ex jugador y ex mánager de los Rojos confesó haber apostado en encuentros de MLB tras años de negar los hechos. La confesión no lo absolvió del castigo impuesto y hasta el día de su muerte, el 30 de septiembre del 2024, se mantuvo baneado de la historia del deporte al que entregó más de 30 años de su vida en el ámbito profesional y del cual sigue siendo líder de imparables de por vida con cuatro mil 256.

Pete Rose se retiró como beisbolista con cuatro mil 256 hits en su historial, imponiéndose a Ty Cobb quien entre 1905 y 1928 pegó cuatro mil 189. De los 49 nombres que le suceden en el listado de más imparables en la historia de las Grandes Ligas, solo dos no son miembros del Salón de la Fama: Albert Pujols y Barry Bonds.

Es cuestión de tiempo para que Pujols sea inmortalizado en el recinto ubicado en Cooperstown, Nueva York. Mientras que Bonds, pese a tener la temporada con más jonrones para un beisbolista profesional (73 en 2001), está baneado al igual que Rose de cualquier condecoración debido al uso de sustancias que mejoran el rendimiento.

