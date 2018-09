Trucos para que tu maquillaje dure todo el día

Bienvenidos una vez más a este espacio, con el gusto de saludarles. En esta ocasión les quiero compartir cuáles son mis 5 tips favoritos para que tu maquillaje resista el calor y la humedad del día a día.



1. Limpia tu cara

Uno de los trucos más sencillos pero más efectivos para evitar que se corra el maquillaje es aplicarlo sobre el rostro muy limpio y sin restos de suciedad, contaminación o productos anteriores. Los mejores preparadores de piel son: tener la cara limpia, aplicar un hidratante y el balanceador PH. Estos tres pasos previos harán la diferencia.



2. Waterproof

Utiliza productos resistentes al agua, como delineadores, lápices o rímel. También puedes aplicar polvos traslúcidos para matizar bien el rostro y durante el día usar papel matificante que absorbe la grasa del rostro sin dañar tu maquillaje.



3. Fijador

No solo es conveniente utilizar el fijador como el toque final de tu maquillaje, también si humedeces un poco el pincel con el fijador antes de mezclarlo con la sombra, el resultado será perfecto. No olvides que al aplicar la sombra de ojos y cejas con una brochita se consiguen cerrar mejor los poros y, como resultado, el color dura más.



4. Color sobre color

El eyeliner pocas veces dura lo suficiente. Refuerza la intensidad del color con un sencillo truco: Aplica una segunda línea sobre las pestañas, encima de la anterior, con una sombra de ojos del mismo tono.



5. Labios

Para prevenir que el labial se corra por las comisuras, nada más sencillo que maquillar los labios ligeramente por dentro. Elige un lápiz seco y nunca en fórmula cremosa. Después puedes sellarlos con polvo traslúcido y, solo después, aplicar la barra de labios



No te pierdas la oportunidad de iniciar tu propio negocio. Estudia los diplomados de maquillaje profesional, peinado o asesor de imagen. También contamos con un curso de personalidad y automaquillaje, para que perfecciones tu estilo y mejores tu autoestima; incluye clases de automaquillaje, etiqueta, colorimetría, porte y expresión oral.

