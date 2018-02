Triunfó el pundonor de Joselito

Por Patricio Fernández Cortina

Domingo 11 de febrero de 2018. Tarde de mano a mano de “El Juli” y Joselito Adame, en la Plaza de Toros Nuevo Progreso, ante una muy buena entrada de más de tres cuartos de plaza. Amenazaba la lluvia, que por fortuna no rompió. La exigencia de música esta vez no fue atendida, pues tan sólo se escuchó tocar “Guadalajara”, a las cuatro de la tarde, y dos o tres pasodobles durante la corrida.

El duelo entre los dos toreros generó expectación. Recordemos que Joselito tomó la alternativa el 7 de septiembre de 2007, en Arles (Francia), siendo “El Juli” su padrino. Por tanto, la tarde se prestaba para que el alumno superara al maestro. Y así fue. Pero no nada más porque uno hubiese toreado bien y el otro no, sino porque los dos toros de Villa Carmela, y el de Julián Hamdan, que a “El Juli” le correspondió lidiar, no le ayudaron en nada. La suerte, en cambio, estuvo del lado de Joselito. Si bien los toros que le tocaron provenían de esos mismos hierros, el primero de su lote se despitorró al ir al caballo, luego de que uno de los subalternos con pésima técnica lo estrelló contra el burladero, y entonces tuvo que salir uno de reserva de la ganadería de Marrón, que fue el que mostró más condiciones para lidiar.

“El Juli” no brindó su primer toro, un negro listón bragado, de Villa Carmela, enmorrillado, pero manso, de recorrido lento y débil de manos, al que no le hizo nada más que pincharlo para luego descabellar, ante los abucheos del público. Lo mismo con el segundo de su lote, también de Villa Carmela, un cárdeno meano que salió caminando, que jamás embistió y se quedaba parado, descastado, sin nobleza y sin bravura, al que la gente pitó fuerte en el arrastre, después de haber sido descabellado en medio del silencio. Su tercer toro, de la ganadería de Julián Hamdan, fue picado con insuficiencia, y abucheado también por su falta de bravura, por no embestir, por llevar la cara en alto, por su debilidad y quietud. Mala tarde para “El Juli”, quien ya debería tomarse en serio su obligación de exigir que las corridas en las que lo anuncien a él como figura, sean serias y encastadas con reses bravas.

Joselito Adame fue todo pundonor y entrega, exagerando en ocasiones al ponerse ante el peligro. Su primer toro, reserva de Marrón, cárdeno y bien presentado, fue con fuerza al caballo, pero con la cabeza en alto. A pesar de que no embestía, Joselito pudo darle dos tandas de derechazos y un par de pases de pecho lentísimos, así como una tanda de manoletinas terminadas con desdén, cortándole las dos orejas. Su segundo toro, de Villa Carmela, fue protestado por el público, resultando también débil y manso. Por descuidarse mirando a los tendidos, el toro lo cogió y después de darle una voltereta, una parte del público coreó cualquier muletazo, más por solidaridad que por arte. Luego de una tanda de luquecinas, mató al toro con certera estocada y obtuvo las dos orejas.

Con el último toro, ya no hubo nada, salvo una tanda de zapopinas que por su plasticidad lucieron al ser bien efectuadas. A ese toro débil y manso de Julián Hamdan, Joselito se le acercó demasiado, tomándole incluso el pitón con la mano, sin que el toro se moviera, en una triste representación de mansedumbre. Ayer Joselito confirmó su valor, pero debe tener cuidado, porque a veces el exceso de valor oculta al arte.