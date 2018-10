"Triunfar en política"

Siendo la política en nuestro entorno, junto con el boxeo una de las pocas oportunidades que tiene el infelizaje para salir de la pobreza y de la terrible marginación en que está condenado a vivir, me veo en la necesidad de analizar algunas variantes que permiten a políticos mantenerse en el candelero, pegados a la parecer inagotable ubre pública.

Las reglas son generales, por tanto se dan en todos los partidos y sin importar la ideología que pudieran tener, porque de hecho casi todos carecen de alguna, de partido por lo pronto no pueden carecer, no hay partido no hay hueso, aunque puede resultar atractivo negarlo y decir que se es “ciudadano” lo que mencionan en lugar de independiente, que no es lo mismo. Por eso que como representante del “grupo ciudadano de observadores de los seres terrestres” esperamos conjuntar una serie de factores que caracterizan a los políticos exitosos.

En primer término habremos de hacer un análisis de nuestro aspecto físico:la guapura es indispensable Deberá evitarse el sobrepeso, si usted es gordo puede usted irse olvidando de las grandes ligas; desde hace como cincuenta años no recuerdo más que dos gordos. De presidentes ni hablar, lo más fue Ávila Camacho que no era obeso, lo más regordete y cachetón, los demás han sido lo más cercano a espárragos, por ello, si su candidato tiene un sobrepeso de más de 1.5% con base en lo recomendado por la OMS decídase a ponerlo en manos de un especialista, inicie jornadas de ejercicio o investigue como perder peso -claro que sin volverlo a encontrar- y una vez que esté en línea proceda a consultar a un cirujano plástico para que le restire la piel -aún a riesgo que lo dejen como a la maestra- pídale que lo deje como tambor ya que después de adelgazar quedará como toro cebú, con toda la pellejera colgando.

Si además de gordo usted es prieto, negro o subido de color, proceda a decolorarse como lo hizo Michael Jackson, si no lo logra olvídese de las grandes ligas y láncese de líder sindical o a la jerarquía eclesiástica, donde admiten hasta gordos que si bien si los primeros obtienen muy altos dividendos y los segundos muy buena posición social, salvo el caso de los líderes de Pemex y CFE, no son comparables a los ingresos de quienes militan primera división, quienes además lo obtienen en menor tiempo.

Si fuma deje de hacerlo ya que si bien durante mucho tiempo se consideró se trataba de un defecto menor no lo es tanto para los anti fumadores cuyo fanatismo excede los extremos más increíbles superando a su líder, el primer mandatario que prohibió fumar en su refugio: Adolf Hitler, quien heredó su intolerancia a muchos de sus seguidores.

Para que su figura vaya de acuerdo con su rango deberá vestirse impecablemente dentro de la prudencia de no exagerar, consulte de ser posible al mercadólogo que remodeló a Cuauhtémoc Cárdenas en su última candidatura presidencial, lo dejó muy bien, parecía preparatoriano de San Ángel, no lo imite, busque su propio perfil.

Debemos entender que nadie va a dudar de la capacidad e inteligencia de un alto funcionario, puede ser un asno pero si tiene buena presencia, nadie va a dudar, aunque el candidato declare algo, nadie se fija.