"Trasplantando fiestas"

Con la reciente celebración local de Halloween (que espero haberlo escrito bien) porque algunos lo consideran una fiesta pagana y otras lindezas semejantes, yo, que nadie me ha nombrado defensor de las buenas costumbres o cazador de brujas creo que es lo natural y sin forzarse mucho llega a adaptarse como propia, si bien con notas singulares.

Si usted, como la mayoría de nacionales, nunca ha asistido a un Aquelarre, imagíneselo un grupo de personas reunidas que bien podía ser, por mencionar uno al azar, el gabinete presidencial la venerable edad de algunos de ellos haría que las brujas más temibles tuvieran impactos terribles, por mencionar otro caso hipotético imagine usted cómo los verá Romero Deschamps, aunque nada es permanente todo cambia en el mundo mágico, imagine usted cómo verían al anterior presidente (hoy reconvertido en socialité de moda) la Maestra Elba Esther y Napito Gómez, cuando ambos eran considerados por las fuerzas oscurantistas, reaccionarias, vociferamentativas e hijas del siete de bastos, sí, lo adivinó las fuerzas neoliberales, lo han de ver visto horrendo y en cambio hoy que han pasado por el filtro liberador de la cuarta transformación sólo imaginan como ven al pristino líder, don Andrés: lo ven guapísimo y si yo tuviera el acceso que ellos tienen a la gran ubre estaría igual que ellos.

Yo estoy peor por que alejado del poder presidencial ni siquiera recibo la limosna de los viejitos a pesar de cumplir la edad, pero yo creo que les dan a algunos selectos y lo de los viejos mensos como yo, alguien se lo estará robando, diciendo que lo estoy recibiendo y eso se descubrirá como en diez años. Pero eso muy probablemente no lo verán mis ojos. Así que armen ustedes su propio Aquelarre, hay mucho material.

Un fenómeno curioso es que en muchos sitios (los colegios de mis nietos) en que revolvieron Halloween con los Fieles difuntos, y que bueno que la gente deje de pensar en Dengue y horrores negados por nuestro amado gobierno que tanto de sacrifican por nosotros y mejor se alimente de los dulces. De hecho los mexicanos somos muy dados a vestirnos de fachas como decíamos antes o temáticamente como supongo les dicen y los niños sobre todo se ven graciosos y se divierten lo que hace menos duro el paso por este valle de lágrimas.

A mi nunca me han gustado los temas mortuorios (como objeto exótico me gustan los altares de muerto) que son tan exóticos para Guanatos como el Halloween, son influencia del centro del país, pero siendo bonitos a mi me gustan, me gustan tanto que hoy visité tres altares de muerto para ver si no me habían puesto en alguno, pero la que era la fiesta local era Todos santos y se hacia la feria del cartón en el Parque Morelos, los muertos eran en la Gran Chilangostán.

La cosa es que cada quien goce su festejo.

@enrigue_zuloaga