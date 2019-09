¿Torturas toleradas?

Para el infelizaje común, representante de la militancia popular, de los de a pata ésta es una de esas temporadas en que uno cree, con muchas bases de certidumbre que a uno ya se le botó la lona y ya no entiende lo que está pasando. Los informes políticos de temporada, los que al parecer son considerados por nuestras amadas autoridades, que tanto, tan desinteresadamente y tan generosamente se sacrifican por sus súbditos, como un acto democrático o cuando menos un avance. Pero ese es el punto de vista del emisor del mensaje.

Los receptores, dependiendo de los niveles de amargura de cada una reaccionarán de forma diferente.

Para empezar, la percepción general, real o influenciada por muchos periodistas a los que algunos de los jerarcas acusan de malos, el hecho es que muchos ciudadanos -habitantes del terror- con o sin razón consideran la situación muy distante de ser ideal o cercana.

No digo que todo lo que hacen los jerarcas esté mal o sea dañino, no hay nadie en el universo cuya totalidad de actos sea negativo, ni queriendo. Pero también debemos pensar que tienen una barbaridad de dinero para hacerlo, si usted divide el presupuesto ( que siempre se aumenta) entre los días del año el señor gobernador podrá gastar más de 320 millones diarios, el de ésta ciudad más de 25 millones diarios y el de la villa casera más de 19 millones diarios, y con ese lanerío algo bueno se hará también. Y no me opongo a que lo gasten, a lo más me da envidia. Ellos dirán que pagan sueldos y otras cosas pero el hecho es que de que se lo gastan se lo gastan y si bien todos afirman lo hacen por amor al pueblo, cuando son juzgados posteriormente ven que algo de eso se quedó pegado.

Pero lo que verdaderamente no aguanto es el bombardeo de buenas obras de los informes de gobierno, que el propio informe puede con mucho trabajo no escucharlo, pero los anuncios y publicaciones de esas no te libras. Para referirse muy brevemente a los principales fracasos, invariablemente lo achacan a los anteriores gobernantes, lo cual es cierto, los anteriores fueron igualmente incapacidades, solo que las evidentes incapacidades del que está informando serán cargadas a su cuenta por el que siga.

Por la razón que usted quiera hay una fuerte sensación de que esta es una tierra de nadie donde los muertos no se entierran sino que parecen desenterrarse, de eso hablan pocos, pero la mayoría de la raza pelona considera que las actuales autoridades, podrán ser muy buenas personas pero de cómo controlar la violencia no tienen idea.

Si la CNDH fuera una entidad seria y no simplemente un lugar para que los cuates pasen una temporada contentitos de poder y dinero, establecerían ultramegarecomendaciones para suspender la tortura radiofónica de los anuncios de los logros reales y supuestos de los referidos informantes, si fuéramos un país serio (Garcia Oropeza dixit) así sería.

@enrigue_zuloaga