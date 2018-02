Es famosa una frase de Voltaire, que yo nunca he leído directamente, pero que la he visto citada en casi todas las ocasiones en que se escribe acerca de la tolerancia (que repito, no estoy seguro de que sea de él, así que tómelo con reserva ya que en pasadas semanas creí lucirme diciendo que una frase era de Quevedo y un amable lector me indicó que era de Calderón de la Barca, lo que agradecí) la frase en cuestión más o menos dice “ No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo” y con ello muchos fundamentan el concepto de la libre manifestación de las ideas , lo que en nuestro país se transformó en garantía constitucional y en un principio de conducta más o menos aceptado, dependiendo claro del nivel de tolerancia del que no coincidía en alguna idea con otro.

La tolerancia es un tema, aparentemente muy sencillo, casi de buena educación el respetar lo que el otro dice pero que en la vida real se da muy poco. Por lo general la mayoría creemos tener la razón y por tanto el otro, el que no opina como nosotros consideramos que está mal, pero este concepto ha variado, aunque nadie o prácticamente nadie se considere, a sí mismo como intolerantes, de hecho en la vida real casi todos lo somos en cierta forma; alguna vez, escuché a una persona decir que un loco era como un piano que tuviera una nota desafinada -mientras no se tocara la tecla correspondiente no se haría notable la falla- y esto puede aplicarse a nuestro tema, vamos, muy pocos serán absolutamente intolerante contra todos y en todos los temas, pero la mayoría tenemos ante algún o algunos temas en lo que nos parecerá que esa opinión resulta inaceptable y ahí pues simplemente somos intolerantes. Pero en lo general casi todos nos auto consideramos como tolerantes.

Desde luego que la frase del francés no es absoluta, por ejemplo, si alguien considerara que el hombre tiene derecho sobre la mujer, de disponer de esta, pues no creo que en aras de la tolerancia tuviéramos que permitir la ejecución de dicha opinión, con lo que el tema de Voltaire estaría condicionado.

Eso ha producido que el concepto de la tolerancia varíe y tenga menos validez el concepto, digamos que ha evolucionado, hacia lo que se me ocurre denominar como pensamiento unitalla, al parecer, ahora solo es adecuado expresar algo, lo que puede manifestarse es tan sólo aquello que es lo políticamente correcto, ya no debe expresarse lo que tú consideras, hemos perdido ese derecho, ahora hay temas tabú, asuntos en los que no se puede opinar a riesgo de recibir una condena social porque “esos temas no pueden opinarse” porque si lo haces violas derechos o acuerdos, reales o ficticios rechazos sociales, así que tal vez la forma moderna de decir la frase de Voltaire deba cambiar a puedes pensar lo que quieres mientras digas lo políticamente correcto.

YR