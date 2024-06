Todos andan confundidos

Mientras en las redes sociales continúan acumulándose las acusaciones de fraude en la elección y hay un notorio malestar en millones de ciudadanos que esperaban un cambio en el rumbo político, Xóchitl Gálvez -la principal protagonista de la oposición y quien ya regresó a su “chamba” en el Senado- aparece en el radar público con un mensaje, donde manifiesta “solidaridad con Pablo Lemus -candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Jalisco-, quien resultó ganador por la decisión de la mayoría de los jaliscienses y hoy sufre una embestida del Estado y de Morena para arrebatarle a la mala su triunfo”. Pero inicia el mensaje estableciendo que “EN DEMOCRACIA SE GANA Y SE PIERDE. Morena debe de reconocer sus derrotas al igual que EN LA OPOSICIÓN ACEPTAMOS SUS VICTORIAS”. Nuevamente Xóchitl envía señales que dan la impresión que se ha desentendido y resignado, muy a pesar que dentro de la coalición de partidos de la que forma parte hay muchos sectores que siguen argumentando irregularidades en el proceso electoral.

Pero la confusión y contradicciones no solo se vive en la oposición, lo mismo sucede en el oficialismo, desde Palacio Nacional, pasando por el Congreso, y hasta con la futura presidenta de México. El tema -la ”manzana de la discordia”- son las “manoseadas” 18 reformas propuestas por López Obrador que pudieran concretarse cuando en ambas cámaras legislativas los partidos Morena, PT y Verde tengan la mayoría calificada a consecuencia de los resultados de la elección. Ignacio Mier Velazco, el coordinador de diputados oficialistas, el martes aseguró que a partir del 1 de septiembre se someterá a comisiones, discusión y aprobación -en orden de importancia- las reformas, encabezadas por la del Poder Judicial. Ante la convulsión que provocó su declaración en la bolsa de valores y en la cotización monetaria, Claudia Sheinbaum “salió al paso” y tajantemente dijo que “todavía no esta definido, tendrá que debatirse en un parlamento abierto, en el que se establezca un diálogo para que la propuesta se evalúe y, en su momento, aprobarse. No se va a afectar a nadie”. Posición que confirmó el líder de la Cámara Alta de Morena, Ricardo Monreal, quien estableció que no habrá reforma “a rajatabla”. Sin embargo, el “mandamás” morenista -que habita en Palacio Nacional- en su mañanera insistió ayer que “El Poder Judicial está secuestrado, está tomado el servicio por una minoría de los arriba... están para impartir justicia para el pueblo”, y dijo que las fechas para procesar legislativamente las reformas en septiembre siguen en pie, lo que obligó a Mier a “echar reversa”, cambiar el argumento y decir que “ya tendremos que esperar para generar espacios de diálogo, de participación, de diálogo para escuchar todas las partes”. Total, que la jornada electoral los dejó nerviosos y todos -oficialismo y oposición- andan confundidos. ¿Usted, qué opina?

daniel.rodriguez@dbhub.net