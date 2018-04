“Titán” y “Vinny”, máximos toleteros mexicanos en Grandes Ligas

Con los dos bambinazos que ha sumado en esta temporada Adrián “El Titán” González Sabín ha anotado en su contabilidad 313 palos de vuelta entera en su larga trayectoria de por vida en equipos de Grandes Ligas, y está ya situado a tan sólo siete de distancia para lograr alcanzar como máximo aporreador mexicano en número de vuelacercas al oaxaqueño Vinicio “Vinny” Castilla, quien en su larga carrera como ligamayorista sumó 320 cuadrangulares en 16 años como pelotero en el máximo nivel, ya que jugó en Ligas Mayores de 1991 a 2006, de ahí que resulta posible, siempre y cuando las lesiones no vuelvan a aquejarlo, que este mismo año el nacido en San Diego, pero mexicano por sangre y por derecho, se convertirá en líder de los peloteros mexicanos en cuanto a número de batazos de vuelta entera conectados jugando en Grandes Ligas.

Vinicio Castilla se retiró del beisbol profesional como pelotero al terminar la temporada 2006 tras haber participado en mil 854 juegos con un promedio de porcentaje de bateo de .276 milésimas, con 320 jonrones, 1884 hits y mil 105 carreras impulsadas. Adrián González tiene hasta ahora 15 años de participar en Grandes Ligas y al día 22 de abril de 2018 ha participado en 1861 encuentros, con 7016 turnos oficiales como bateador con 2 mil 021 hits, de los cuales 443 son dobles, 12 triples, 313 bambinazos, habiendo impulsado 187 carreras, recibiendo 775 bases por bolas y habiéndose ponchado en mil 374 ocasiones logrando .288 de porcentaje de bateo.

Hay que recordar que desde el mes de febrero en 2017 Adrián González comenzó a sufrir de lesiones y así lesionado participó en el Clásico Mundial de Beisbol en el estadio de beisbol casa de los Charros de Jalisco en Zapopan, por allá en marzo de ese mismo año, cuando vistiendo la franela mexicana tuvo nulo rendimiento con el bate, por más que mostró su alta calidad fildeando, siendo en ese momento el problema en un codo, mas se recuperó y pudo iniciar la campaña 2017 de la Gran Carpa, esa que quizá pudo haber sido su última temporada como ligamayorista, máxime que resulto posteriormente dolorosa la noticia informada a mediados de septiembre en el sentido que por severa lesión en su espalda, se generó el abrupto fin de esa campaña para González, que no pudo concluir el calendario regular ni jugar Postemporada, cumpliéndose el negro augurio al respecto, ya que se había elucubrando ello podría suceder en razón que desde principios de ese mes de septiembre dejó de jugar con regularidad por haberse acentuado la molestia por la lesión que le aquejaba en la espalda.

Debe recordarse que tras el breve tiempo que jugó al inicio de la campaña pasada Adrián González tuvo que estar alrededor de dos meses fuera del roster titular de los Dodgers por estar inhabilitado físicamente, habiéndose perdido 54 juegos por dicha lesión en la espalda, y aunque el 18 de agosto de 2017 se reincorporó al roster de los californianos, manteniendo su buen nivel con el guante cubriendo eficazmente la primera base, continuó padeciendo bajo nivel de bateo, ya que no lucia totalmente rehabilitado tras esos aproximadamente dos meses que estuvo sin jugar por la citada lesión que le aquejó las vértebras cervicales, en la que fue la segunda ocasión que en esa temporada 2017 debió suspender acciones por complicaciones de salud, ya que a principios de esa campaña fue inhabilitado en razón de problemas en un brazo, estando en la lista por algunos pocos días, siendo preciso recordar que el recio pelotero no se había ausentado nunca antes por problemas de lesión en los más de 10 años inmerso en Grandes Ligas en las diversas organizaciones de la Gran Carpa.

Los augurios eran que Adrián no se recuperaría y no podría seguir jugando la siguiente temporada, esta 2018, y se decía podría retirarse de la actividad profesional aún con Dodgers o jugar este 2018 su último año como bigleaguer en otro equipo, elucubrándose que quizá podría haber vuelto a Padres de San Diego. Los pronósticos no eran claros y Dodgers dejó libre a Adrián que tuvo que hacer retruecanos para poder seguir jugando este año, pasando por Bravos de Atlanta y puenteando desde ahí para llegar a Mets de Nueva York, donde ya conectó fuerte y sólido con su tolete y entre ellos un grand slam, dejando claro que además de estar luciendo con el madero también destaca con su buen fildeo, siendo deseable que pueda consolidar su fortaleza física y pueda aún jugar varias temporadas más para deleite de la afición beisbolera mundial y de nuestro México. Habrá que desear que su actual equipo consolide una buena temporada y así Adrián pueda lucir aún más, ya que parece ha superado la secuela de las lesiones, y aunque Nueva York resulta una plaza beisbolera muy atractiva para González, quizá busque retornar a jugar con algún equipo más cercano a México y a los mexicanos, como pudieran ser Astros de Houston o Rangers de Texas, sin descartar Diamondbacks de Arizona o inclusive Padres de San Diego.

Existe el anhelo y también posibilidad en cuanto a que quizá a finales de la próxima temporada 2018-2019 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) Adrián González pudiere llegar a jugar vistiendo la franela de Charros, siempre y cuando preserve buena salud y los campiranos albicelestes logren un buen desempeño y estén peleando sólidamente por la calificación a la fase final en busca del ansiado título.

