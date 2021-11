He estado considerando que hay tantos tipos de lectores como no puede imaginarse; por ejemplo, hay personas cuyas lecturas parecen cubrir todo tipo de especialidades, hay otros que parecen profundizar sobre las materias que eligen para su lectura. Por mi parte, yo suelo ser un lector poco interesante, por repetitivo, ya que, sin profundizar en temas, suelo releer algunas obras que me han gustado y vuelvo sobre ellas cada vez que las recuerdo.

Uno de los libros a que frecuentemente regreso, lo conocí durante mi adolescencia y con éste me pasó una cosa singular. Se trata de A la luz de los candelabros, escrito por el autor húngaro Sándor Márai y que es uno de los más hermosos textos sobre la amistad que yo me acuerdo. Pero decía que me pasó con él una cosa interesante, ya que lo busqué durante prácticamente veinte años -en una edición que publicó Áncora y Delfín- cada que entré a alguna librería del mundo y desde luego que durante mucho tiempo no lo encontré, resignándome a recordarlo porque, de alguna manera, ya no estaba en mi poder. Sin embargo, un día husmeando libros en Madrid, mi actual esposa me señaló un libro escrito por el mismo autor llamado El último encuentro y resultó que no era otro libro suyo, sino el que yo buscaba, simplemente le habían puesto otro título. Después he encontrado muchas obras de Márai que me han gustado en diferentes aspectos, pero nunca como ese primero. Y créanme que es un libro que he recomendado sin que, hasta ahora, a quienes se los he recomendado, me hayan indicado que no les gustó.

Otro libro al que vuelvo muy frecuentemente, por no decir que diario, es Don Quijote de la Mancha, del que leo diariamente una parte y no crea usted que leo muchísimo, a veces sólo un párrafo o una hoja, pero cada vez descubro aspectos que no había visto antes. Y lo mismo me pasa cada vez que releo a Rulfo, quien tuvo el gran acierto de no confundir perfección de la obra con volumen, así, él me parece perfecto y exacto, sin que le sobre ni le falte nada, y cuya lectura lo lleva a uno a un mundo tan propio y tan particular que se siente uno transportado a un lugar mágico y perfecto.

Una de mis hijas, a la que dicto esto, me corrige que entre mis libros obsesivos -así los denomina ella-, están la Ilíada, la Odisea y la Comedia. Digamos que soy obsesivo en esos nada más por la cantidad de ediciones que de cada uno de ellos tengo, y en todos estos casos no he encontrado, a la fecha, ninguna edición cuyos comentarios me satisfagan plenamente, como por ejemplo sí se da en muchas ediciones del Quijote.

Así, pues, lo invito a descubrir qué tipo de lector es usted, porque yo creo que eso lo hará gozar un poco más de las lecturas, al definir usted mismo qué es lo que le gusta leer.

@enrigue_zuloaga