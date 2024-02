Tequila “Reserva de la Familia PX Orgánico Cristalino”

Hola amigos, hoy les describiré las notas (aromas y sabor) de este excelente producto bien logrado como todos los miembros de esta colección, donde como es sabido la marca Reserva de La Familia de José Cuervo, es el producto insignia de la compañía, me refiero en principio al tequila Extra Añejo que tiene mucho tiempo de existir y que lanza cada año una edición con la colaboración de un artista pintor mexicano, y no sale al mercado sino hasta que los mismos miembros de la familia lo catan y deciden que está listo para su venta. Hoy siguiendo la tendencia del mercado han decidido, luego de un arduo esfuerzo, producir este tequila añejo cristalino (que además está certificado como orgánico), con pleno conocimiento de que tenía que ser excelente por lo que representa, o sea, un Reserva de La Familia, para esto buscaron un perfil que no dejara duda de calidad, aroma y sabor.

Este tequila está añejado alrededor de 12 meses en barricas nuevas de roble americano y tiene un terminado por seis meses en barricas de Jerez tipo Pedro Ximénez (PX), para lograr una gran intensidad de aromas y sabores ya que al filtrarlo disminuiría mucho dicha intensidad, por lo que es muy importante el cuidado en el añejamiento y el uso de barricas donde previamente se había añejado vino Pedro Ximénez en Jerez España (también llamadas “Sherry”). Tenemos una gran cantidad de notas a frutos secos (uvas y ciruela), frutos negros, regaliz y cereza. De la barrica de roble americano toma las notas a miel, vainilla, plátano y chocolate, pero además tenemos notas a agave cocido y notas herbales que lo hacen muy fresco al paladar, tiene un retrogusto dulce que nos recuerda a la miel de agave, pero sin ser licoroso, en pleno equilibrio con notas minerales que toma de un dejo del terruño, por lo que es muy balanceado, posee un aroma exquisito suave pero complejo. Es presentado en una botella de vidrio negro con cuello alto con un tipo cera de color gris que llega hasta los hombros de la botella, que además la hace muy segura; empacada en un estuche negro mate de alta calidad.

Es ideal para tomarlo solo o en las rocas y marida perfectamente con platillos de carnes cremosas o postres a base de chocolate o frutos rojos. Es el cuarto integrante de la línea de Reserva de la Familia (además del Extra Añejo, Reposado y Platino), en retrospectiva se antojaba complicado el lanzamiento de este producto, dado lo tradicional de las otras etiquetas de esta marca, sin embargo, el resultado es espectacular, haciendo además que esta botella sea un excelente regalo.

Muchas gracias