Tequila Adictivo blanco 100% Agave edición Craft

En días recientes estuve en la nueva fábrica de tequila Adictivo, construida al fondo de sus instalaciones preexistentes, donde como dato para quien quiera visitarla, además de estar muy cerca de Guadalajara en el Municipio de El Arenal Jalisco, es muy fácil de identificar, ya que es literalmente un castillo de piedra, que respeta la arquitectura, diseño y forma de un castillo antiguo, además de poseer una espectacular cava bajo tierra en su interior donde cientos de barricas se transforman poco a poco en los excelentes tequilas con reposo que esta destilería produce, sin olvidar que en el lugar hay tours guiados y un restaurante bar donde es posible comer varios platillos, y degustar sus tequilas.

Platicando con Gildardo Partida, maestro Tequilero y creador de este concepto tan singular (“El Castillo de Tequila”), esta marca actualmente exporta a Estados Unidos más del noventa por ciento de su producción, y apenas hace unos pocos años ha iniciado con la incursión más fuerte a suelo mexicano, cabe señalar que aquí se envasan varias marcas (Tierra Sagrada, Lote Maestro, etc.), aunque Adictivo es la marca fuerte de la casa, aquí encontramos el plata, reposado, añejo, extra añejo y reposado cristalino, además de extra añejos con muchos años en barrica. También Gil crea perfiles diversos con distintos tipos de barricas (roble americano, roble francés y con terminados en barricas ex cognac, ex vino tinto, etc.).

La botella de Adictivo es muy fácil de identificar por la forma que tiene, cuadrada, pero de forma caprichosa, como si se hubiese “exprimido”, además de poseer una tapa de forma similar donde en su interior tiene tequila (por lo que recibes más tequila por el mismo precio).

La nota que encontramos en esta región del estado (perteneciente a la región “Valles”), es la de tequilas bien definidos a agave cocido fresco, notas a hierba fresca, menta y destellos cítricos, y justo para celebrar la nueva fábrica del sitio, se decide lanzar un tequila blanco, con un proceso artesanal, utilizando la Tahona en la molienda del agave bien maduro, todo con sumo cuidado para lograr un producto final bien balanceado, que a pesar de ser de 40% Alc Vol., no es notoria en exceso la nota alcohólica, esto debido a que posee varios aromas y sabores intensos que logran integrarse en un excelente tequila, volviéndose un tequila fácil de degustar pero respetando la fortaleza de su origen. Además, está envasado en una botella de cerámica color negra con letras doradas que la hacen muy elegante.

Este tequila es ideal para tomarlo solo o con dos hielos, aunque también acompaña excelentes cocteles elaborados con cualquier cítrico. Marida perfecto con ceviches, y en general con comida del mar y hasta con postres como pay de limón, etc.

Muchas Gracias.